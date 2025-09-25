Германска верига отваря нови магазини в наш град

Една от разрастващите се германски вериги магазини “Теди” предстои да отвори нови три обекта в Пловдив.

Досега в града под тепетата имаше един обект в ритейл парк “ParkMaxx” на Кукленско шосе. Веригата още с първия си магазин в Пловдив предизвика фурор и стана предпочитано място за пазаруване от жителите на града, предаде plovdivdaily.bg.

“Теди” в момента се разпознава като магазин от тип “Всичко по 1 лев” в доста по-голям мащаб и асортимент. В обектите може да се открият декорация, домакински потреби, канцеларски материали и стоки от типа “Направи си сам”. Впечатленията на пловдивчани, посетили магазина са в по-голяма степен положителни.

Коментарите са за отлично впечатление на обслужване и изключително богат асортимент.

Новите обекти ще бъдат на ул. Македония 2 до Автогара “Родопи”, в новия ритейл парк на “Пещерско шосе” – Twin park, както и в съвсем новия ритейл парк на Околовръстното – “East road Park”. От веригата са обявили редица свободни работни позиции за новите магазини – от управители до продавач-консултанти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com