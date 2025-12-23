Преди еврозоната! Хората се юрнаха на..

Малко преди влизането на България в еврозоната, данни на БНБ показаха огромен интерес към жилищните кредити.

Към края на ноември отпуснатите от банките заеми за покупка на апартаменти и къщи са в размер на 32,14 млрд. лв., което е увеличение с 27,7 на сто.

Това се дължи на желанието на хората да купят имот, което нараства в периода преди приемане на еврото. С нарастването на доходите хората искат да живеят в по-хубав и по-просторен дом в по-добър квартал. Много хора инвестират парите си в имоти, за да ги предпазят от високата инфлация. Но в годината преди влизането ни в еврозоната интересът към жилищата нарасна още повече, защото очакванията са, че с приемането на единната валута цените ще станат още по-високи.

Всичко това доведе до увеличение на търсенето на имоти и на реализираните сделки. Част от покупките на жилища са с налични средства, но голям дял от купувачите взимат и банков заем. В рамките на година общият обем на жилищните кредити нараства с над 7,5 млрд. лв.

Към края на ноември общият обем на отпуснатите от банките потребителски заеми е 21,356 млрд. лв., показват данни на Централната банка. В рамките на година потребителските кредити нарастват с над 2 млрд. лв., или с 13,6 на сто. Голяма част от тези кредити са за ремонти в дома, покупка на обзавеждане и домакински електроуреди. При покупката на ново жилище много хора взимат потребителски заем за довършителни работи, както и за да го обзаведат. Много хора взимат кредити, за да ремонтират стария си апартамент или да подновят обзавеждането. Оказва се, че желанието на хората да живеят в по-хубав дом е основният двигател на банковото кредитиране в страната, пише "Труд".

Домакинствата взимат повече заеми от бизнеса. В рамките на година общият размер на отпуснатите от банките кредити на граждани нараства с 9,59 млрд. лв., или с над 20 на сто, и достига 55,4 млрд. лв., показват данните на БНБ. В същото време кредитите за бизнеса нарастват само с 4,75 млрд. лв., или с под 10 на сто, и достигат 52,89 млрд. лв.

Депозитите на домакинствата за първи път надминаха 100 млрд. лв. и към края на ноември са в размер на 100,88 млрд. лв. Това е увеличение с 13,77 млрд. лв. или с 15,8 на сто за година. Една от причините за това е предстоящото ни влизане в еврозоната. Много хора вкарват парите си в банките, за да бъдат автоматично превалутирани в евро.

