Важна новина за "Магазин за хората"

Отварянето на първия "Магазин за хората" се отлага за края на годината

Това съобщиха от земеделското министерство.

Преди три месеца министър Георги Тахов каза, че пилотната бакалия от бъдещата държавна верига за основни продукти без надценки ще е готова през септември в Пловдив.

От министерството обясниха пред още се работи по финализирането на продуктовия асортимент, като се водят разговори с партньори и доставчици за селекция от най-необходимите стоки за всяко домакинство.

Целта е още при старта да се предложат поне 30 продукта и това да се случи преди края на годината, обявиха от ведомството.

"Приоритет на ръководството на Дружеството е да се стартира устойчиво и с необходимата прозрачност, за да се създаде доверие у потребителите, като бъдат осигурени продукти с гарантирано качество и достъпна цена. Това поставя интересите на хората на първо място", заявиха от МЗХ пред "24 часа".

Решението за създаването на магазините беше записано в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Основната им цел е отговорят на очакванията за осигуряване на широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост на ниски цени и с минимални търговски надценки - до 10%, с приоритет към продукти от български производители.

Дружеството "Магазин за хората" ЕАД беше вписано в Търговския регистър на 29 август. В ход е финализирането на всички административни и юридически процедури - издаване на разрешителни, откриване на банкови сметки и други задължителни стъпки. Стремежът е да се осигури качествено изпълнение и стабилна основа за развитие, допълват от аграрното министерство.

