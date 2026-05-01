Колко дълго можем да съхраняваме отворена майонеза?

Майонезата е сред най-разпространените продукти в кухнята, но малцина знаят колко дълго остава безопасна след отваряне. Въпреки че често се възприема като рискова храна, киселинността й забавя развитието на бактерии и удължава срока на годност. Това обаче не означава, че може да се съхранява безконечно. Експерти дават ясни насоки кога продуктът е безопасен и кога трябва да бъде изхвърлен.

Какво казват специалистите за срока на годност

Изданието Better Homes & Gardens се обръща към двама специалисти - Тейлър Макклеланд Нюман и Моли Снайдер. Техният отговор е категоричен - купената от магазина майонеза, след като бъде отворена, може да се съхранява в хладилник около два месеца.

През този период обаче продуктът трябва редовно да се проверява за признаци на разваляне, включително силна миризма или промяна на цвета. Въпреки сравнително дългия срок, състоянието на майонезата остава ключов фактор за безопасността.

Домашната майонеза - значително по-кратък живот

При домашно приготвената майонеза ситуацията е различна. Тъй като се прави със сурови яйца и не съдържа консерванти, срокът й на годност е значително по-кратък.

Според специалистите тя трябва да се съхранява в хладилник за не повече от седмица, а най-добре е да се консумира до четири дни след приготвянето. Това изискване е свързано с по-високия риск от развитие на бактерии.

Правилно съхранение - ключът към безопасността

За да се запази свежестта на майонезата, е необходимо да се спазват основни правила. Неотвореният буркан може да се държи на хладно и сухо място до момента на употреба.

След отваряне продуктът задължително трябва да се съхранява в хладилник при температура не по-висока от 4°C. При тези условия майонезата запазва качествата си до два месеца или до изтичане на срока, посочен на опаковката.

При по-високи температури, например по време на пикници или барбекюта, трябва да се внимава особено. При температури под 32°C майонезата може да престои до два часа извън хладилник. Ако температурата надвиши тази стойност, безопасният период се съкращава до един час.

Сигнали, че продуктът вече не е годен

Разпознаването на развалена майонеза е ключово за избягване на здравословни проблеми. Ако има съмнение относно качеството, най-сигурният подход е продуктът да се изхвърли.

Основните признаци включват промяна в цвета, поява на кисела или неприятна миризма, наличие на мухъл или промяна в текстурата. Неравномерната структура, бучките или разделянето на съставките също са ясен сигнал, че продуктът не трябва да се консумира.

Дори само един от тези признаци е достатъчен, за да се приеме, че майонезата е негодна за употреба.

