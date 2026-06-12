Стъклените капаци на тенджерите винаги ще са чисти! Ето как

Капаците на тенджери и тигани са сред най-често използваните в кухнята, но често остават извън сериозното почистване. С времето по тях се натрупват мазнини, пара и остатъци от храна, особено по краищата, около дръжките и върху стъклото. Така те стават матови и лепкави дори когато редовно минават през мивката или съдомиялната. Повечето капаци обаче могат да бъдат възстановени с няколко прости техники, пише Southern Living.

Защо капаците се замърсяват толкова упорито

Проблемът идва от самия процес на готвене. Парата повдига олиото и дребни частици храна, които после се утаяват по ръбовете, дръжките и отворите за пара. Така се образува лепкав слой, който невинаги се вижда веднага, но постепенно прави капака по-мътен, по-мазен и по-труден за измиване.

Стъклените капаци са особено податливи на помътняване. Водата, мазнините и остатъците от храна полепват по повърхността след многократна употреба и оставят филм, който не пада лесно. Дори съдомиялната машина често не успява да премахне напълно тези натрупвания, защото влагата и мазнината остават в тесните пространства около металните ръбове, уплътненията и дръжките.

Първата стъпка е гореща сапунена вода

Най-лесният начин да започне почистването е капаците да се накиснат в гореща сапунена вода. Колкото по-топла е водата, толкова по-лесно омеква мазният слой и толкова по-ефективно се отделят остатъците от храна. След достатъчно накисване капакът може да се избърше с мека гъба или микрофибърна кърпа, без да се надрасква повърхността.

Особено внимание трябва да се отдели на ръба и зоната около дръжката. Това са местата, където мазнината се задържа най-дълго и най-често остава незабелязана при обикновено измиване. Мека четка за зъби може да помогне за труднодостъпните участъци, без да повреди стъклото или метала. Ако капакът има отвор за пара, вътрешността му също трябва да се почисти внимателно.

Содата бикарбонат разгражда лепкавата мазнина

Когато по капаците има лепкава или пожълтяла мазнина, която не пада с обикновено миене, содата бикарбонат е един от най-полезните домашни помощници. Тя действа меко абразивно и помага да се разгради натрупаният слой, без да се увреждат стъклото и неръждаемата стомана.

Достатъчно е малко количество сода бикарбонат да се нанесе върху влажна гъба или директно върху замърсената зона. След това мястото се разтърква с кръгови движения, докато остатъците започнат да се отделят. Накрая капакът трябва да се изплакне обилно с топла вода и да се подсуши с мека кърпа, за да не останат следи.

Оцетът връща прозрачността на стъклото

Замъгленото стъкло често не е резултат само от мръсотия, а и от минерални отлагания. Белият оцет е лесен начин да се върне прозрачността на капака, особено когато по него има следи от вода или матов слой след многократна употреба.

Може да се използва кърпа или кухненска хартия, напоена с оцет, която се поставя върху замъглената повърхност за няколко минути. След това стъклото се избърсва с чиста микрофибърна кърпа. При по-упорити петна оцетът може да се смеси с малко сода бикарбонат, за да се получи нежна почистваща паста.

Пълното подсушаване пази от нови петна

Една от най-честите грешки е капаците да се приберат, преди да са напълно сухи. Задържаната влага може да остави следи, минерални петна и дори да създаде условия за мухъл около уплътненията или дръжките. Затова подсушаването е също толкова важно, колкото самото измиване.

След почистване капаците трябва да се избършат старателно с чиста кърпа и да се оставят на добре проветриво място. Така стъклото остава по-прозрачно, металните части се запазват по-добре, а следващото почистване става по-лесно. Редовната грижа предотвратява натрупването на мазен филм и връща на капаците вида, който съдомиялната машина невинаги успява да постигне.

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