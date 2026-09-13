Стъклените капаци на тенджерите винаги ще са чисти! Ето как
Натрупванията от пара, олио и храна остават по ръбовете, отворите и труднодостъпните места
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Натрупванията от пара, олио и храна остават по ръбовете, отворите и труднодостъпните места
Протестите започнаха около 22.00 часа местно време снощи в Бешикташ и Фарикьой
Анкара. Турските власти са глобили две жени - 86-годишна баба и 29-годишна жена само заради това, че са дрънкали тенджери и тигани по време на масовит...