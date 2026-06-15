Кейт развълнува с емоционален ход, посветен на Даяна

Кейт Мидълтън развълнува кралските фенове на тазгодишния парад "Trooping the Colour", като стана тема №1 на модните критици и в медиите. Принцесата на Уелс прикова погледите с тоалет, който мнозина разчетоха като нежен и деликатен поклон към покойната принцеса Даяна.

За официалния рожден ден на крал Чарлз III, Кейт заложи на светлосин ансамбъл от Катрин Уокър - дизайнерка, дълбоко уважавана както от нея, така и от Даяна. Визията бе завършена с шикозна шапка, изящни перлени обеци и брошка на Ирландската гвардия, подчертаваща ролята ѝ на почетен полковник.

Модните експерти са категорични, че този избор не е случаен. Светлосиният костюм поразително напомня на емблематичен тоалет на Даяна от 1987 г. Приликите в силуета, цветовете и белите акценти бързо бяха разчетени като съзнателен жест на уважение към майката на принц Уилям. Кейт за пореден път умело използва модата, за да почете принцесата на народа, адаптирайки историческите препратки към своя модерен и изчистен стил.

Кейт пристигна на церемонията в карета, придружена от децата си - Джордж, Шарлот и Луи, чиито облекла също бяха координирани в синьо-бялата гама. В социалните мрежи кралските фенове веднага оцениха символиката и засипаха принцесата с комплименти за начина, по който балансира между традициите на короната и личната си идентичност на бъдеща кралица.

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