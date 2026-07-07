Толкова близо, но толкова далеч. Хари и Уилям се разминаха в Лондон

Отчуждените кралски братя - принцовете Хари и Уилям, се разминаха в Лондон. Синовете на крал Чарлз III имаха ангажименти по едно и също време в града, само на няколко километра един от друг.

Докато Хари бе на 14-ата конференция на Фондацията на игрите "Инвиктъс", Уилям посети лондонското уелско училище "Ysgol Gymraeg Llundain" в Хануел, Западен Лондон, за да се присъедини към учениците, които изпратиха своите най-добри пожелания към отбора на Уелс преди Игрите на Британската общност в Глазгоу през 2026 г.

Въпреки физическата им близост, братята никога не са били по-далеч един от друг. Враждата им не изглежда скоро да приключи и двамата нито са се виждали, нито са разговаряли от дълго време. Бъдещият крал още не може да прости на брат си за тежките обвинения в скандалните мемоари "Резервният" и бомбастичното интервю пред Опра Уинфри. Не се очаква двамата да установят контакт по време на визитата на Хари в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com