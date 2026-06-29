Нова пречка пред Хари и Меган: Децата може да не видят крал Чарлз

Плановете на принц Хари и Меган Маркъл да посетят Великобритания заедно с децата си може да не се осъществят. Според информация на списание People херцогът и херцогинята на Съсекс възнамерявали да доведат принц Арчи (7 г.) и принцеса Лилибет (5 г.) в родината на Хари за първи път от 2022 г.

По време на посещението Хари и Меган планирали да участват в поредица от събития, свързани с отброяването на една година до Игрите „Инвиктус“ през 2027 г. в Бирмингам. Децата не е било предвидено да присъстват на публичните ангажименти.

Според The Guardian обаче източник, близък до принц Хари, твърди, че плановете на семейството са били осуетени в последния момент, след като британското правителство е отказало искането му за полицейска охрана извън кралските резиденции.

„Той разглежда всички възможности да доведе семейството си безопасно във Великобритания и да гарантира сигурността им по време на престоя. Ако намери начин, ще го направи“, казва източникът.

Според него принц Хари е категоричен, че няма да допусне децата му да бъдат преследвани от папараци.

„Надеждата е те да могат да се срещнат с дядо си, но това няма как да се случи, ако бъдат преследвани от фотографи още от момента, в който слязат от самолета. Той няма да подложи децата си на подобно нещо“, допълва източникът.

The Telegraph също съобщава, че Хари обмисля дали изобщо да предприеме пътуването, след като е разбрал, че искането му за финансирана от държавата полицейска охрана е било окончателно отхвърлено.

Източници от двореца твърдят, че крал Чарлз III е предложил семейството да отседне в кралска резиденция по време на визитата, но засега предложението не е прието. От Бъкингамския дворец отказват официален коментар.

Ако посещението се осъществи, това ще бъде първото завръщане на Арчи и Лилибет във Великобритания след Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II през 2022 г.

След като през май миналата година загуби съдебното дело срещу решението да бъде лишен от автоматична полицейска охрана при посещенията си във Великобритания, принц Хари заяви пред BBC, че „не вижда как би довел съпругата и децата си обратно в страната при тези условия“.

„Те ще пропуснат всичко. Липсва ми Великобритания, липсват ми части от нея. Много е тъжно, че не мога да покажа на децата си родината си“, каза тогава той.

Посещението във Великобритания се подготвя от месеци. Очакваше се Хари да участва в демонстрационни спортни събития в Националния изложбен център в Бирмингам, с които официално ще започне обратното броене до Игрите „Инвиктус“ през 2027 г.

Заедно с Меган Маркъл двамата трябва да проведат и поредица от закрити срещи с фондацията на Игрите „Инвиктус“ в Кралската болница в Челси.

Въпреки че Хари и крал Чарлз се срещнаха по време на няколко от предишните му посещения във Великобритания, Арчи и Лилибет са прекарвали съвсем малко време с дядо си. Смята се, че крал Чарлз е виждал Лилибет само веднъж – по време на посещението на семейството през юни 2022 г.

Засега официално не е потвърдено дали при евентуалната визита ще има нова среща между баща и син, въпреки че подобни очаквания съществуват.

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