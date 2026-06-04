Показаха Лилибет - рижавата й коса смая всички

Меган Маркъл отбеляза петия рожден ден на дъщеря си Лилибет с нова семейна снимка, която бързо привлече вниманието на феновете по света, съобщава "Дейли мейл".

Херцогинята на Съсекс публикува кадър, на който принц Хари държи нежно дъщеря си в ръце, докато Меган ги гледа с усмивка. На друга снимка малката Лилибет е заснета в градината на семейния дом в Монтесито, докато разглежда цветя.

„Нашето момиче-мечта. Честит пети рожден ден, Лили“, написа Меган към публикацията.

На кадрите се вижда, че Лилибет вече има дълга рижава коса, която стига под раменете ѝ и силно напомня на тази на баща ѝ.

Снимките са сред все по-честите семейни публикации на Меган в социалните мрежи. През последната година херцогинята започна да показва повече моменти от живота си с децата Арчи и Лилибет, въпреки че дълго време двамата бяха пазени далеч от общественото внимание.

Лилибет прекара първите години от живота си далеч от светлината на прожекторите в Калифорния, а снимките ѝ бяха изключителна рядкост.

Сега обаче Меган все по-често споделя семейни моменти, които дават на феновете рядък поглед към живота на семейство Съсекс зад стените на имението им в Монтесито.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com