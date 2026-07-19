Кичка Бодурова с разтърсваща изповед. Шамарът от Георги Парцалев

Кичка Бодурова разтвори сърцето и душата си пред Петя Дикова и направи една от най-емоционалните си изповеди в ефир. Тя се върна към най-тежкия период в живота си. В ефира на „CoolT“ по bTV певицата разказа за загубата на родителите си и за урока, който никога няма да забрави от големия Георги Парцалев.

Изпълнителката сподели, че баща ѝ си отишъл само шест месеца преди майка ѝ, която починала едва на 45-годишна възраст.

„Баща ми почина шест месеца преди да си отиде майка ми. На погребението Георги Парцалев беше с мен. Два дни по-късно имахме представление и трябваше да пея. Преди да изляза на сцената започнах да треперя, коленете ми се прегъваха от нерви. Тогава Парцалев ми удари много силен шамар и ми каза: "Ще пееш в негова чест."

Не знам дали публиката усети мъката ми, надявам се да не съм им предала болката си, разказа Бодурова.

Певицата призна, че и до днес се опитва да не се връща към най-тъжните моменти в живота си, макар някои от тях никога да не могат да бъдат забравени.

„Опитвам се да не помня тежките моменти и да ги пускам да си отидат. Но има неща, които остават. Моралната подкрепа е много важна – да знаеш, че можеш да легнеш на пода при родителите си. Не беше лесно“, сподели тя.

На 29 ноември Кичка Бодурова ще навърши 71 години, но признава, че не мисли да спира с концертите и срещите с публиката.

„Уморих се вече, Петя, но какво да правя – продължавам да действам. Не съм сноб, знам и 2, и 200“, каза с усмивка изпълнителката.

Тя коментира и една от най-обсъжданите теми у нас – въвеждането на еврото и отражението му върху цените.

„Дано издържи портфейлът на българина. Още преди да дойде еврото дъщеря ми каза, че цените ще останат същите, само че в евро“, заяви Кичка Бодурова