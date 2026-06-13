Уникално представление отбелязва 100 години на Георги Парцалев
Спектакъл, памет и нови технологии в чест на годишнината на големия актьор
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Спектакъл, памет и нови технологии в чест на годишнината на големия актьор
„Аз се гордея, че съм го познавала. За мен той беше истински аристократ…“, казва Лили Иванова
На 16 юни се навършват 100 години от рождението на големия актьор
Автор на художествения проект е Михаела Каменова
Актьорът споделя за негов колега
Порой наводни костюмите, легенди се носят за иконите му
Естрадната легенда е жена, която трудно допуска хора до себе
Георги Парцалев е безсмъртен, написа поп примата
Спомени, книга и филм за големия актьор разсмяха публиката в чест на 95 години рождението му
В историята на българския театър той остава с образите на Хаджи Смион, Михал Мишкоед, Вражалец и Сусо от “Януари”
Пиеше по едно уиски с шест чаши вода, разказва Латинка Петрова
Сатирата почита своята звезда на 18 юни
Кино, музика и детски филми за останалите вкъщи
Стотици хлапета извиха опашки пред восъчните фигури на Емил Димитров, Георги Калоянчев и Георги Парцалев. Децата и родителите им използваха съботния д...
На 90 години големият артист ни се усмихва тъжно от небето На 16 юни 1925 година около шест часа сутринта, когато пропявали първите петли в град Левс...