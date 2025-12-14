Уникално представление отбелязва 100 години на Георги Парцалев

Тази вечер фондация „Лили Иванова“ представя спектакъла „100 години Георги Парцалев“, реализиран съвместно със Сатиричния театър. Събитието ще се състои в зала 1 на НДК и е посветено на вековния юбилей на един от най-обичаните и значими български актьори.

Личната памет като дълг към културата

„Имах щастието да познавам лично безсмъртния Георги Парцалев. От съвместната ни работа разбрах, че великият актьор е и велик човек“, споделя Лили Иванова. По думите ѝ именно това преклонение я е подтикнало през 2019 г. да помоли скулптора Георги Чапкънов да създаде статуетка на Парцалев, която днес се намира в дома ѝ. „Паметта за живота и творчеството, както и достойното отбелязване на 100-годишнината от рождението на великия Георги Парцалев, са дълг на цялото ни общество“, казва Лили Иванова.

Поклон от сцената на Сатирата

„Това е нашият поклон. Нашата почит и благодарност. Нашата любов, която не познава време“, коментират от Сатиричния театър, където Георги Парцалев е играл в продължение на 32 активни творчески сезона. Именно трупата на Сатирата заема централно място в спектакъла, превръщайки вечерта не просто в сценично събитие, а в обща памет.

Гласове, лица и една трупа, която помни

Както писа БТА, в спектакъла участват Калин Сърменов, Силвия Лулчева, Албена Павлова, Албена Михова, Александра Сърчаджиева, Кирил Ефремов, Ивайло Калоянчев, Явор Борисов и цялата трупа на Сатирата. Постановката и сценарият са дело на Калин Сърменов, режисьор е Николай Младенов, сценографията и костюмите са на Теодора Лазарова, хореографията – на Татяна Янева, а драматург е Богдана Костуркова.

Парцалев отново на сцената – чрез технологията

Едно от най-големите предизвикателства на спектакъла е присъствието на самия Георги Парцалев. Актьорът „оживява“ на сцената чрез холограма, подготвяна от началото на 2025 г. от МР Studio. От екипа обясняват, че за първи път в България се използва технология, при която актьорската игра се изпълнява от реален актьор в реално време, но зрителите виждат образа на Георги Парцалев. Така публиката ще съпреживее възможно най-реалистично присъствието на великия актьор отново под светлината на прожекторите.

Над 60 артисти и жива музика

На сцената ще излязат над 60 души – актьори и музиканти. Освен Grand LI Orchestra, участие взема и оркестърът на Националния музикален театър с диригент маестро Константин Добройков. В бенда на Лили Иванова са Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Орлин Цветанов, Росен Ватев, LatiDa и Ангел Дюлгеров, който е и музикален продуцент на целия репертоар.

Финал на турне и начало на поклон

Само дни преди спектакъла, на 12 и 13 декември, завършиха последните два концерта от националното турне на Лили Иванова. Началото му беше поставено на 14 февруари в София, а след това премина през Варна, Бургас, Пловдив и Перник. Тази вечер обаче фокусът не е върху турнето, а върху паметта – паметта за един актьор, който остава завинаги част от българската културна съвест.

