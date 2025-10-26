Любимо на Пикасо и Хемингуей кафене затваря след 137 години

Легендарното кафене „Хихон“ в Испания, което е било домакин на много известни личности през 137-те си години на съществуване, включително художника Пабло Пикасо, актрисата София Лорен и писателя Ърнест Хемингуей, затваря, пише „Билд“ .

„Това старо кафене беше много повече от просто място с чаши, маси и щанд.

То беше място на изкуство, литература и политика.

Всеки, който прекрачваше прага, се чувстваше сякаш е в друг свят. Всички седяха тук: писатели, художници, политици, философи, бикоборци, холивудски звезди и туристи“, подчертава изданието.

Gran Café de Gijón отваря врати през 1888 г. в класически за времето си стил –

с мраморни маси, огледала и червени кадифени завеси.

С течение на времето заведението става популярно сред творческия елит на Мадрид.

Времето минава, епохите се сменят, но оригиналният интериор с кадифената си, винтидж атмосфера остава, превръщайки се в една от основните характеристики на кафенето.

Нищо обаче не трае вечно.

Ерата на Gran Café de Gijón приключи.

Испанската верига кафенета Cappuccino закупи заведението и планира да го отвори отново в началото на 2026 г. под ново име. Интериорът ще бъде модернизиран, което вероятно ще разруши специалната му атмосфера, въпреки че новите собственици обещават да запазят духа на легендарното кафене.

