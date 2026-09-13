Пускат любопитно писмо от Хемингуей за Марлене Дитрих на търг

На търг ще бъде пуснато писмо от писателя Ърнест Хемингуей до легендарната актриса Марлене Дитрих, датиращо от 1955 г. Експертните прогнози са, че за...