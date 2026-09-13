Любимо на Пикасо и Хемингуей кафене затваря след 137 години
Заведението беше закупено от голяма верига и сега интериорът ще бъде изцяло преработен
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Заведението беше закупено от голяма верига и сега интериорът ще бъде изцяло преработен
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