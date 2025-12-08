Идва краят на любим турски сериал. На негово място тръгва...

Големият финал на "Златно момче" наближава! Последният епизод ще бъде излъчен на 11 декември (четвъртък) от 20:00 ч. по bTV Story!

От 12 декември (петък) на негово място започва новият турски сериал "Лейля: Любов и справедливост", който ще върви всяка делнична вечер от 20:00 до 21:30 ч. с повторение на следващия ден от 09:00 до 10:30 ч. по bTV Story, пише tvnovellas.blogspot.com.

Какво да очаквате в последния епизод на "Златно момче"?

Ферит съобщава на семейството, че Халис е преживял операцията и всичко с него е наред.

Корханови сядат на масата и си спомнят за целия труден път, който всеки един от тях е изминал. Разказват на Тешко с детайли какво се е случило.

Халис се събужда, а Ферит звъни на близките си, за да им каже, че след малко ще влезе при него.

Тешко има домашна работа и семейство Корхан му помагат да направи родословно дърво със снимки.

Детето настоява Ферит да му разкаже и своята история, за да я включи в домашното.

Халис става на крака, а Ферит казва на Сейран, че се връщат в имението след два дни. Допълва, че от болестта на дядо му няма и спомен.

Два дни по-късно семейството се събира и посреща Халис. Той обяснява, че Ферит има работа и ще дойде по-късно.

Халис вижда внуците си и не може да им се нарадва. Тешко му показва родословното дърво, което са направили.

Халис казва пред останалите, че дори когато си отиде от този свят, ще бъде спокоен, защото историята не свършва с него.

20 години по-късно...

Дъщерята на Сейран и Ферит - Дуру, превръща имението на Корхан в художествена галерия "Халис Корхан", а първата изложба ще бъде на Сейран.

Дуру обикаля имението и с носталгия си спомня за преживените моменти с близките си. Тя се обръща и си представя, че вижда цялото си семейство отново сплотено и махащо ѝ за сбогом...

След това Дуру се отправя към изхода заедно с брат си Тешко и братовчедка си Хатидже.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com