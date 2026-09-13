Любимо на Пикасо и Хемингуей кафене затваря след 137 години
Заведението беше закупено от голяма верига и сега интериорът ще бъде изцяло преработен
Следете всички новини, анализи и коментари за Пабло Пикасо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заведението беше закупено от голяма верига и сега интериорът ще бъде изцяло преработен
Откритието направи експерт от музея „Гугенхайм” в Ню Йорк
Колекцията гостува за първи път на Балканите
188 вещи на световния артист са били продаде на онлайн търг
Жените в живота на гения Пабло Пикасо, неговото семейство, модели от света на класическото и сюрреалистичното изкуство и темата с бикоборството. Всичк...
София. Изложба на великия Пабло Пикасо, експозиция на фотографии върху творчеството на неповторимия Ел Греко и културно земетресение в София. Това обе...
В Козарска Дубица в Босна и Херцеговина беше открита рисунка на Пабло Пикасо, съобщава местното издание Blin magazin. Творението на великия испанец се...
Да имитираш другите е неизбежно. Позорното е да имитираш себе си