Всичко за Пабло Пикасо

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Пикасо и Ел Греко в София

Пикасо и Ел Греко в София

София. Изложба на великия Пабло Пикасо, експозиция на фотографии върху творчеството на неповторимия Ел Греко и културно земетресение в София. Това обе...

18 декември | 17:26
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