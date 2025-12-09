Напрежение в Холивуд. Ръсел Кроу попиля Ридли Скот

Ръсел Кроу остро разкритикува филма „Гладиатор 2“ на Ридли Скот, като заяви, че продължението няма „морален център“.

Дългоочакваната втора част, излязла през 2024 г., представи Пол Мескал в ролята на Луций – извънбрачния син на героя на Кроу, Максимус, от оригиналния филм. Макар „Гладиатор 2“ да се представи добре в боксофиса, оценката на критиците не успя да се доближи до успеха на първата лента, която спечели пет „Оскар“-а, включително за „Най-добър филм“ и „Най-добър актьор“ за Кроу.

В ново интервю за австралийското радио Triple J актьорът заяви: „Смятам, че последното продължение, което дори не е нужно да назоваваме, е много тъжен пример за това как дори хората зад проекта не разбират какво направи първия филм специален.“ Той припомни какво е докоснало публиката по света: „Не бяха пищността, нито зрелището, нито действието. Това беше моралната основа.“

Кроу се върна към снимките на оригиналния филм и разкри: „Всеки ден на този сет беше битка — битка да запазим моралното ядро на героя. Толкова често ми предлагаха секс сцени и какви ли не неща за Максимус… така му отнемате силата.“ Актьорът обясни защо категорично е отказвал подобно развитие за героя: „Какво говорите? Той има жена, която обича, а вие искате да спи с друга? Какво изобщо говорите — това е безумие.“

Въпреки критиките на Кроу към „Гладиатор 2“, Ридли Скот потвърди през август, че вече работи върху трети филм от поредицата, който е „в процес на развитие“, пише БГНЕС.

Пол Мескал също заяви, че би участвал в още един филм: „О, да, напълно съм съгласен. Не мисля, че ще отнеме 24 години, но нямам представа кога ще се случи.“

