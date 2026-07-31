Огромна радост в семейството на Сакскобургготски

Още един царски внук се стяга за сватба! 31-годишният Мирко Сакскобургготски обяви годежа си с дългогодишната си приятелка Марта Ембид, съобщи списание HELLO!. Двамата се запознават през 2023 г. като студенти по медицина в Мадрид. Днес Мирко е коремен хирург в болница „Витас Артуро Сория“, а Марта е специалист по анестезиология и реанимация.

Nueva gran boda en la familia real búlgara: Mirko, hijo de Kubrat y Carla Royo-Villanova, príncipes de Panagyurishte, se casa el próximo veranohttps://t.co/blk04cEHrt — Revista ¡HOLA! (@hola) July 29, 2026

Мирко върви по стъпките на баща си, принц Кубрат (третото дете на Симеон Сакскобургготски и Маргарита Гомес-Асебо), който също е бил известен колоректален хирург в испанската столица.

Освен професията, бъдещите младоженци споделят и обща страст към пътуванията - от Панама до Мароко. Сватбата е планирана за следващото лято в Мадрид, където започва любовната им история. Една от първите им публични изяви бе през април 2024 г. на сватбата на мадридския кмет Хосе Луис Мартинес-Алмейда. С този брак продължава и фамилната традиция: всичките пет деца на цар Симеон II, както и много от техните наследници, избират за свои спътници в живота испанци.