Психологията на парите по време на криза пълни касичката

Покачването на цените в магазините, сметките за битови услуги и разходите за живот карат мнозина да мислят, че спестяването на пари днес е невъзможна мисия. Когато всичко наоколо поскъпва, първата ни реакция е да преминем в режим на оцеляване и да вдигнем ръце от финансовите си цели. Истината обаче е, че именно по време на икономически предизвикателства управлението на личните финанси се превръща в най-важното ни оръжие. Спестяването не е въпрос на огромни доходи, а на правилна стратегия, изграждане на навици и прилагане на няколко ежедневни хитрини.

Уроците на големите умове в икономиката

За да разберем как да управляваме парите си правилно, е добре да се обърнем към онези, които са посветили живота си на икономическата наука и инвестициите. Техните съвети остават актуални независимо от епохата и нивата на инфлация.

Легендарният инвеститор Уорън Бъфет ни дава най-важното златно правило, което обръща изцяло философията на спестяването. Той казва, че не трябва да спестяваме това, което е останало след харченето, а вместо това трябва да харчим това, което е останало след спестяването. Това означава, че първото плащане всеки месец, веднага след получаване на заплатата, трябва да бъде към собствената ни спестовна сметка, а не към търговските обекти.

Бащата на съвременната икономика Адам Смит също обръща сериозно внимание на умереността и предвидливостта. В своя класически труд той отбелязва, че пестеливостта, а не индустрията, е непосредствената причина за увеличаването на капитала. Индустрията осигурява това, което пестеливостта натрупва. Без контрол върху разходите дори най-големият доход може да се стопи бързо.

Джон Мейнард Кейнс, един от най-влиятелните икономисти на двадесети век, описва в своите теории мотивите, които карат хората да заделят средства. Той посочва мотива за предпазливост, изразяващ се в желанието да се натрупа резерв срещу неочаквани обстоятелства. В периоди на несигурност и покачване на цените този резерв ни дава най-ценното нещо на пазара, а именно спокойствие и време за реакция.

Хитрини за ежедневно спестяване без лишения

За да победите покачването на цените, не е необходимо да преминавате на хляб и вода. Малките, стратегически промени в ежедневието имат огромен кумулативен ефект в края на годината.

Първата и най-ефективна хитрина е правилото на 48-те часа за спонтанни покупки. Когато видите дреха, джаджа или скъпа стока, която не е в предварителния ви списък, си наложете забрана да я купувате веднага. Изчакайте две денонощия. В голяма част от случаите първоначалният импулс изчезва и вие осъзнавате, че не се нуждаете от това нещо.

Втората хитрост е свързана с пазаруването на хранителни стоки, където инфлацията се усеща най-осезаемо. Никога не влизайте в супермаркет без списък и в никакъв случай не пазарувайте, когато сте гладни. Маркетолозите използват аромати и подредба на стоките, за да ви накарат да купите неща извън плана ви. Купуването на сезонни продукти и базови съставки, вместо полуготови храни, намалява сметката на касата с десетки проценти.

Третата хитрина е ревизията на „невидимите“ разходи. Това са автоматичните месечни абонаменти за стрийминг платформи, приложения, фитнес карти или софтуер, които не използвате редовно. Прегледайте банковото си извлечение и анулирайте всичко, което не ви носи реална стойност в момента. Също така, автоматизирайте спестяванията си чрез настройка на периодичен превод в онлайн банкирането ви още в деня на заплата.

Психологията на парите по време на криза

Успешното спестяване изисква промяна в начина, по който възприемаме парите във времена на криза. Вместо да виждате в спестяването ограничение на личната ви свобода, погледнете на него като на купуване на бъдеща сигурност. Всеки заделен лев днес е щит срещу неочаквани събития утре. Напредъкът се измерва с постоянство, а не с размера на сумите. Дори пет процента от дохода ви, заделяни регулярно, ще променят финансовия ви статус и ще ви дадат контрол над ситуацията, независимо от икономическия климат навън.

Ако искате да надградим темата, мога да споделя детайли за това как работи правилото за разпределение на бюджета петдесет на тридесет на двадесет или да разкажа за интересни мобилни приложения, които помагат за автоматично проследяване на разходите. Информирайте ме какъв да бъде следващият ни ход.

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