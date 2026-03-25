Пенсиите в Европа - някои живеят като царе, други едва свързват двата края

20 от 39 европейски държави пенсиите не достигат, за да покрият стандартните разходи за живот на пенсионерите.

Това показва изследване на компанията за заплати и човешки ресурси Моорерау. Важно уточнение: изчислените разходи за живот не включват наем.

Ако тези разходи бяха включени, делът на пенсиите спрямо разходите би бил значително по-нисък.

В рамките на изследването, обхващащо 39 европейски държави – сред тях членки на ЕС, кандидатски страни, страни от EACT и Великобритания – делът на пенсиите в общите разходи за живот варира широко: от 22% в Грузия до впечатляващите 225% в Люксембург.

Очевидно е, че разликите са значителни в различните региони на Европа. В Северна и Западна Европа пенсиите често покриват или дори надвишават основните разходи, докато в Източна Европа и на Балканите, включително България, те често са недостатъчни, за да осигурят пълно покритие.

Данни от Numbeo показват и средната стойност на пенсиите. Например в Люксембург средната държавна пенсия е около 28 790 евро, докато разходите за живот са 12 791 евро.

Това оставя излишък от 15 989 евро, което означава, че пенсията надвишава два пъти стандартните разходи.

В Италия (210%), Финландия (208%), Испания (199%) и Дания (189%) пенсиите също са почти двойни спрямо разходите за живот.

В други страни, като Исландия (179%), Норвегия (178%), Германия (176%), Белгия (170%), Австрия (165%), Франция (160%), Нидерландия (159%) и Швеция (158%), делът на пенсиите остава между 150% и 180%.

Шест държави имат пенсии, които покриват между 100% и 150% от разходите за живот, информира Money.bg.

Те осигуряват достатъчно средства, за да се покрият разходите на един човек без наем, но наличният излишък е ограничен. Това са Швейцария (131%), Ирландия (126%), Обединеното кралство (120%), Полша (112%), Чехия (108%) и Гърция (103%).

Има и страни, където пенсиите не достигат пълно покритие, но покриват над 80% от разходите за живот.

Това показва постепенен положителен тренд, въпреки че средствата не са напълно достатъчни.

България попада точно в тази категория - средната пенсия покрива около 78% от разходите за живот.

