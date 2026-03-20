Бургас изпревари Варна с 60 млн. евро

Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи интерактивна карта за парите по Плана за възстановяване и устойчивост, усвоени от общините, както и средствата, които все още не са платени. Програмата за общините е на обща стойност 1 милиард и 200 милиона евро.

От данните става ясно, че Варна е подала 7 проекта за близо 14 милиона и 800 хиляди евро. От тях неплатени са около 15 процента или 2 милиона и 300 хиляди. Почти същата е общата сума на проектите в Добрич, посочва Радио Варна. Там са подали 11 проекта за 14 милиона и 500 хиляди евро. Към днешна дата неплатени остават около три милиона евро.

Бургас изпреварва с много Варна по обща стойност на проектите. Бургазлии имат 24 проекта за почти 60 милиона евро. По 30 процента от тях все още се чакат плащания, като в случая говорим за малко над 18 милиона евро.

Пловдив е втората община в страната с най-голяма сума на проектите – 40 милиона евро, с които се реализират 10 проекта.

Справката показва и други интересни числа. Столична община, например, е доста по-назад от Бургас и Пловдив. Софиянци са кандидатствали с 30 проекта за почти 22 милиона и 700 хиляди евро.

Общини като Силистра и Монтана изпреварват Варна по общите суми за проектите им по ПВУ. Силистра – 16 милиона и 700 хиляди, а Монтана – почти 16 милиона. Шумен и Кърджали също ни изпреварват. Там реализират проекти за по над 20 милиона евро.

