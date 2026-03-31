След еврото: няма скок на храните, но цените се усещат другаде

"От момента на въвеждането на еврото към момента не се вижда сериозно повишение на цените. Където сме установили такова повишение на цените на момента сме се намесили на пазара и сме се намесили веднага. От началото на въвеждането на еврото са извършени над 8000 проверки, 825 акта са съставени и над 1 милион евро са връчените глоби. Ние не наблюдаваме наблюдение на основните хранителни стоки".

Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев пред БНТ.

Той уточни, че най-вероятно има увеличение в сферата на ресторантьорските услуги, както и в сферата на туризма, и в сферата на транспорта.

"Когато говорим за ръст на цените, трябва ясно да разграничим ръст на цените на какво – на стоки, на услуги. По отношение на стоките, които наблюдаваме, основните хранителни стоки, което е най-важната цел да наблюдаваме на цените на хранителните стоки в голяма част от обектите по страната, ние от момента на въвеждане на еврото към настоящия момент не наблюдаваме сериозно повишение на цените."

По думите му, при установяване на нередности институцията реагира незабавно:

"Където сме установили такова повишение на цените, на момента сме се намесили на пазара и сме предприели всичките мерки, които ни се дават по закон."

"Мога да ви гарантирам, че преходът от въвеждането на еврото не доведе до скок на цените на храните", увери Колячев.

Той добави, че динамиката на цените на основни хранителни стоки, което е най-важно за потребителите - тези цени се запазват. "Кажете ми кое е поскъпнало? Като абсолютна стойност цената на месото намалява. Не мога да вляза в риториката затова какво преди е можело да се купи за 50 евро и сега какво може да се купи за 50 евро. Мога да ви кажа, че сигналите доста са намалели в КЗП", коментира Колячев.

Според него комисията няма правомощия да регулира самите цени, а следи единствено за нелоялни практики на крайната точка на продажба: "Нашите правомощия по закон са да следим дали крайната точка на продажба, т.е. магазина, фризьорския салон, таксиметровия шофьор, крайната точка на продажба, дали не спекулира с повишение на цената. Но как идва тази стока, на какви цени, кой я прекупува, какви надценки си слага – там ние нямаме правомощия."

Той подчерта и ролята на пазарните механизми: "Цената на продукта, все още живеем в пазарна икономика, се определя от всеки един, всяко едно ниво по веригата. От производител, който знае какви са му разходите за производството на тази суровина, който плаща заплатите на работници, които, ако се увеличават, той разбира се, вдига и цената на продукцията си."



На един от основните въпроси – защо хората усещат поскъпване, а институциите отчитат стабилност, Колячев отговори: "Не мога да вляза в тази риторика, защото ако става въпрос за хранителни продукти, това не е вярно. Ако става въпрос за сметките ви, които плащате всеки месец, таксите, които се налага да плащате, увеличени данъци и разни други услуги, които създават усещането за поскъпване, да, за хранителни стоки наистина няма смисъл да го говорим."



Данните показват промяна в динамиката на цените през март. "Месец март видяхме някои отклонения в нормалните движения на цените по наблюдаване чрез нашия сайт. Тоест, какво забелязахме? Броят на повишение на цени стана повече, отколкото броят на намаление на цени."

Особено внимание се обръща на млечния сектор: "Имаме леко изкривяване към момента, за което ние веднага предприехме мерки. Изискали сме данни от дружествата да видим на какво се дължи това."

Александър Колячев заяви, че КЗП планира за Великден масово присъствие по пазарите с цел потребителите да не бъдат излъгани. Тиквичките, краставиците и зелените салати ще бъдат обект на проверка от страна на комисията.

От 1 април започват масови проверки, насочени към традиционните великденски продукти и търговията.

"Всяка година по празници ние планираме масово присъствие по пазарите с цел потребителите да не бъдат излъгани с фалшиви реклами, с обявени цени, които всъщност не са такива."

Фокусът ще бъде върху ключови стоки: "Козунаци, яйца, агнешко месо. Също така, украси за дома, онлайн търговията по Великденските празници, дори пътуванията."

Въпреки общественото напрежение, сигналите към комисията са по-малко.

"Мога да ви кажа, че сигналите доста са намалели, което е успокояващо за нас, тъй като успяваме да си свършим сравнително на време, да си спазваме сравнително винаги сроковете." Комисията ще продължи да следи пазара, особено в контекста на въвеждането на еврото и предстоящите празници.

