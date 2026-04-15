Цената на домата хвръкна до небето. Кои храни го следват

Необосновано увеличение на цените при определени стоки и услуги са установили проверките на институциите от началото на годината.

От Националната агенция за приходите и от Комисията за защита на потребителите дадоха пред медиите съвместен брифинг, на който двете институции изнесоха данни за проверки по Великденските празници, както и такива от началото на годината до днешна дата.

От КЗП отбелязаха и стоките и услугите с необосновано увеличение на цените.

"Най-сериозен ръст при цените има при услуги с ежедневно потребление. Например, имали сме случаи на 100% увеличение на обществени паркинги, във фитнес центровете сме установили ръст до 160%", каза в. и. д. председателят на КЗП Александър Колячев.Доматите с най-голямо поскъпване при храните

Увеличение при стоките се усеща осезаемо, особено при някои продукти, като червените домати.

"При 1 кг имаме ръст за периода от 1 март до 14 април 2026 г. със 61,9%. При прясното свинско месо имаме ръст над 10%, сиренето също е повишило цената си с над 10%, кашкавалът - 8%, а белият хляб - 7%. Говоря само за последните 45 дни", поясниха от КЗП.

Не само институциите, но и потребителите са на мнение, че цената на доматите е твърде висока.

"Цената на доматите се е качила минимум с 4-5 лв. спрямо старите цени, почти с 2,5 евро", сподели жена.

"Хлябът беше 1,70 лв., а сега е 1,70 евро, за какво да говорим", коментира друг потребител пред Bulgaria ON AIR. Услугите също поскъпват осезаемо

Не само основните продукти за храна са се увеличили в последните месеци, услугите също са поскъпнали, твърдят потребителите.

"Отделях за козметик около 30 евро и за фризьор 40 евро, а сега са с около 10 евро отгоре", каза потребител.

От Националната агенция за приходите са направили над 1100 проверки за необосновано увеличаване на цените от началото на годината.

Институциите предупреждават, че ще бъдат наложени санкции на всички, които са увеличили цените си необосновано, включително и покрай Великден.

От НАП и от КЗП уточниха, че проверките продължават и след великденските празници, като предупредиха търговците, че в обектите, където все още не са достигнали за проверка, тя предстои.

