И собствениците на жилища погнаха Благо Коцев за Баба Алино

Кметът на Варна Благомир Коцев е изправен пред нова вълна от остри въпроси за незаконния комплекс в местността „Баба Алино“, след като семейства, живеещи там, настояха за среща с него и поискаха конкретни отговори за статута на домовете си. Хората твърдят, че имат нотариални актове, плащали са данъци, ток и вода, а някои дори са с лични карти, издадени на тези адреси.

В същото време общинската администрация продължава да поддържа позицията, че строежите са незаконни и подлежат на премахване. Така скандалът вече се превръща не само в казус за незаконно строителство, а и в тежък въпрос към управлението на Варна - как години наред са минавали документи, плащания и сделки, ако всичко е било толкова очевидно незаконно.

Как хората са купували „незаконни“ домове с документи

Собствениците настояват Благомир Коцев да даде ясни обяснения, а не само административни формулировки. Първият им въпрос е най-пряк: „Ако моят дом е бил вписан в кадастъра, имал е удостоверение за търпимост, нотариален акт и за него са били плащани данъци, как аз, като обикновен купувач, трябва да разбера, че държавата го счита за незаконен.“ Този въпрос поставя общината в изключително неудобна позиция, защото хората твърдят, че са разчитали именно на документите, институциите и официалните регистри, преди да вложат парите си.

Още по-тежък е въпросът защо администрацията на Варна е допускала действия по тази територия, ако според нея незаконността е била ясна. Жителите питат: „Ако обектите са били толкова очевидно незаконни, защо администрацията на Варна през януари 2025 г. е разрешила изработване на ПУП на тази територия.“ Това вече насочва казуса директно към работата на местната власт и към решенията, вземани в периода, когато според собствениците проблемите е трябвало да бъдат видени, спрени или поне обяснени.

Удостоверения, кадастър и сделки чак до май

Хората искат отговор и за удостоверенията за търпимост. „Защо държавните органи са издавали удостоверение за търпимост, ако сега се твърди, че основанията за тяхното издаване са били недостоверни“, питат те. Въпросът е ключов, защото именно подобни документи са част от причините купувачите да приемат, че имотите са годни за сделки и обитаване. Ако днес тези основания се оспорват, собствениците настояват да се каже кой ги е допуснал, кой ги е проверявал и кой ще носи отговорност.

Не по-малко остро стои и темата с кадастъра и сделките. Жителите питат защо обектите са били вписани и защо по тях са извършвани сделки чак до май тази година, ако властите са ги считали за незаконни. „По какъв начин един обикновен купувач е трябвало да разбере, че има проблем с имота, след като той е бил вписан в кадастъра, имало е нотариално оформяне документи и за него са били приемани данъци“, е друг от въпросите, които те искат да поставят пред кмета.

Общината е събирала данъци, а сега оспорва статута

Точно тук упрекът към администрацията на Коцев става най-силен. Хората питат защо общината години наред е приемала данъци и такси за тези имоти, а сега поставя под съмнение техния статут. За собствениците това изглежда като институционален капан - първо държавата и общината приемат плащания и признават адреси, а после същите хора са изправени пред риск да загубят домовете си.

Собствениците искат гаранции, че няма да бъдат единствените, които ще понесат последствията от действия или бездействия на институциите. „Гарантира ли общината, че добросъвестни собственици няма да станат единствените, които ще понесат последиците от грешки на администрацията“, питат те. В този въпрос е концентрирана цялата тежест на скандала - ако има нарушения, хората настояват да бъде посочен истинският отговорен, а не само крайният купувач.

Страх, обвинения и хора, които вече не искат да говорят

В местността екип на БНТ разговаря с Павел, един от живеещите в комплекса. Той обясни, че част от хората вече се страхуват да говорят публично заради реакциите срещу тях. „Това вече е петото интервю. Жителите излизаха редовно за интервюта. И мисля, че едната от причините защо днес няма хора, е защото има доста страшни отговори от България в медиите или във Фейсбук, че трябва да разрушат всичко тук, че украинците са виновни за всички беди в България, че трябва да си заминават в Украйна“, каза той.

По думите му негативната реакция не е засегнала само чужденци, а и българи, които живеят в комплекса. „Особено това, вчера излизаха българи, жители на комплекса от български произход и видях, че те също не получиха подкрепа от сънародниците, че те са виновни в това, за да стане тази беда“, допълни Павел. Така случаят вече има и човешко измерение - семейства, които твърдят, че са купили имоти с документи, сега са поставени под обществен натиск и административна заплаха.

Компенсации и съдебна битка, ако бъдат ударени собствениците

Поставя се и темата за компенсациите. „Ако се установи, че нарушенията са били допуснати от държавни органи или отделни длъжностни лица, предвиждат ли се компенсации за собствениците“, гласи друг от въпросите към кмета. За живеещите в комплекса това вече не е абстрактен спор за строителни книжа, а заплаха за вложени средства, домове и сигурност.

Неясно остава бъдещето на закупените къщи. По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса са готови да търсят правата си по съдебен път.

