Незаконен къмпинг край Варна: Палатки и каравани в гората
Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
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Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
Той твърди, че разполага с цялата необходима документация, доказваща законосъобразността на проекта
Ще съборят ли незаконния град
Жителите питат защо общината е приемала данъци, сделки и документи, ако сега твърди, че имотите са незаконни
Институциите са знаели още през 2024 година
Стартира на 20 октомври
Делото беше образувано по жалба на варненския областен управител Марио Смърков
Мъничето все още няма име, казва треньорът Ивелина Жекова
Блокираха пак кръстовището пред Община Варна
Кметът на Варна Иван Портних отправи предизвикателство към младите предприемачи в туризма и учениците във Варна. Община Варна обяви конкурс за млади п...
Забранява се продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места за периода от 00.00ч. до 20. 00ч....
Община Варна обявява национален конкурс за написване на песен, посветена на спечелената титла – „Европейска младежка столица 2017", съобщиха от дирекц...
Варна. Бюджетът на община Варна за 2014 г. бе актуализиран с ръст над 7 млн. лв. спрямо приетата макрорамка от 222 млн. лв. Решението бе взето по вр...
Варна. Община Варна прави 5 на сто отстъпка за такса смет, ако тя бъде платена до 30 април. Облекчението не е предвидено по закон, но е одобрено с реш...
Варна. Обществена поръчка за избор на доставчик на ел. енергия и координатор на стандартна балансираща група е обявила община Варна. Целта е да бъдат...
Варна. Община Варна ще работи с повече европари от бюджета си през 2014 г. 290 млн. лева са осигурени по европейските проекти, бюджетът, който гласува...
Адвокатски хонорари и лихви "изяли" парите за нова забавачка
Варна. За частичните избори в ОИК се регистрираха общо деветима кандидати за кмет на Варна. Срокът за подаване на документи изтече в петък в 17:00 час...
Варна. Варна се намира в безпрецедентен хаос и пълен управленски абсурд, алармира на пресконференция градският лидер на БСП Борислав Гуцанов. Според н...
Варна. „Последователни сме в исканията си за открито управление на община Варна. Продължаваме да настояваме хората, които не си вършат работата, да си...