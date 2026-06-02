Сагата „Баба Алино“: Собствениците се готвят за война в съда

Нови проверки в незаконния град край Варна. Обещаната среща на представители на фирмата “КУБ Корпорация” и собственици в града-фантом в местността „Баба Алино“ не се случи.

Дни по-рано не се състоя и пресконференцията, която бяха анонсирали от компанията инвеститор, предава bTV. Екип на телевизията се опитал да получи отговори от фирмата „КУБ Корпорация“. Повече от два часа след обещаната среща не се появил представител на корпорацията, който да обясни как се е стигнало дотук.

Хората продължават да недоумяват как така, въпреки че имат изрядни документи, минали през редица институции, проверени от нотариуси и вписани в регистрите на Агенцията по вписванията, 2 години по-късно се оказва, че техните домове, които са закупили с ипотечни кредити, така и не са законни.

Разследването по случая продължава, казват от прокуратурата, като уверяват, че се работи активно, но заради сложността на цялата материя и това, че се касае за икономическо престъпление, все пак е необходимо повече време, за да се установят всички обстоятелства и да се проверят всички документи.

Нещо, което стана известно в понеделник, е, че хората, които са си купили апартаменти, както и „Куб Корпорация“, при евентуално решение на ВАС, ще атакуват с обща жалба решението, че незаконните постройки трябва да бъдат съборени.

„Ще подадем колективен иск за възстановяване на щетите. Това ще се случи единствено когато на последна инстанция се потвърди решение за събаряне на сградите“, обясни Александър Александров, който е един от собствениците.

„КУБ“ са собственици, но и ние също сме. Нашите права също трябва да бъдат защитени. Има издадени удостоверения за административен адрес, което означава, че всички тези хора са отишли в полицията, регистрирали са се и тя е потвърдила наличието на тези сгради“ обясни той.

Отделно от Община Варна има начисляване на такса смет за района, което говори за една урбанизирана територия. Община Варна получава от много години насам местни данъци“, допълни Александър Александров.

Друг собственик - Стефан Железов, който е общински съветник в община Силистра, обясни, че е абсолютно недопустимо да бъдат извършвани строителства в такъв мащаб в противоречие с действащите правила и закони. „Това не е имало възможност да възникне без участието на държавните органи“.

При проверките е установена и изградена електроразпределителна инфраструктура, която също не е част от активите на ЕРП Север. Към момента в упоменатата местност няма сключени активни договори за присъединяване на обекти.

ВиК - Варна ООД не е разрешавало присъединяване на нови имоти нито към водопреносната, нито към канализационната мрежа на територията на „Баба Алино“.

„Обичайно при икономически престъпления следва по-дълго време да се събират доказателства, преди да бъде формулирано обвинение. Говоря по принцип, тъй като не съм наблюдаващ прокурор по това дело“, коментира говорителят на окръжна прокуратура във Варна Радослав Лазаров.

