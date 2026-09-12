Сагата „Баба Алино“: Стягат се за война в съда
Ще съборят ли незаконния град
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Ще съборят ли незаконния град
Институциите са знаели още през 2024 година
Части от „Негреско“ обаче може да бъдат засегнати, ако експертизата го изиска
Започва проверка от инженери
Регионалният министър Иван Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за и.ф. началник
Пак искат да прехвърлят топката на парламента
Установеното от органите на ДНСК строителство е без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж
Сградата „Златен век” е имала разрешение за строеж до януари 2020 г.
Служители на строителната компания от своя страна протестираха
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще ги премахва
ДНСК спря изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на част от строежа
Прокуратурата е наредила строежа на небостъргача I Tower в центъра на град София
ДНСК ще чака заседаниего на ВАС преди да се произнесе
Служебните проверки на ДНСК ще обхванат и всички издадени разрешения за строеж
ДНСК ще връчи заповедта за спиране на "Златен век" в понеделник, 15 април
Всички констатации, направени от ДНСК, дават достатъчно основания строежът да бъде спрян
Премиерът Борисов лично е разпоредил спирането на строителните работи
Сградата се строи от фирма „Артекс“
От понеделник започва задълбочена проверка на общините Созопол и Царево относно издадените документи за строеж в района на къмпингите „Арапя“, „Градин...
Със заповед на Дирекцията за национален строителен контрол от понеделник се спира изпълнението на строителни дейности в района на къмпинг „Арапя“ и на...