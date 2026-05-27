Намериха изчезналите деца. Обяснението на майката

Снощи около полунощ в изоставен строеж в ул. "Цар Асен" са открити издирваните във Варна Катерина и Кирил. Те са отведени в 1-во РУ. Направени са им медицински прегледи, няма данни за насилие.

На двете деца е взета мярка за полицейска закрила и са в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица.

По-малката им сестричка също е била изведена от дома си и настанена в дом "Майка и дете". Образувано е досъдебно производство срещу майката на трите деца за неполагане на грижи за тях.

12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният ѝ брат Кирил Анов Татов бяха обявени за общодържавно издирване във Варна. Следите им се губят в неделя по обед. Децата са забелязани за последно в самия център на града, като бе съобщгено, че е възможно да не са се придвижват заедно.

Катерина е била облечена с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж.

Кирил е бил облечен с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки. Той е с черна чантичка на кръста.

Майката е подала сигнал близо 36 часа след изчезването им, като веднага са предприети действия по издирването им. От полицията призовават гражданите при информация за местонахождението на децата да сигнализират незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.

„Колегите днес цял ден обикалят уязвими места в града, жп гара и автогара, търговски центрове и местата, които майката е посочила като евентуални места, които децата обичат да посещават“, казва главен инспектор Иван Димитров от „Охранителна полиция“ в Първо РУ – Варна.

На въпрос какво обяснение дава майката защо толкова късно е подала сигнал, той посочва: „Тъй като това не е първият случай на изчезването на тези деца и обявяването им за общодържавно издирване, преди около 2 месеца имаше подобен случай, където децата бяха намерени живи и здрави на следващия ден, и има уведомление от нас към отдел „Закрила на детето“, същата може би се е притеснявала от някакви действия от тяхна страна“.

По случая е образувано досъдебно производство от Районната прокуратура в града.

