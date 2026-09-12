Намериха изчезналите деца. Обяснението на майката
Открити са около полунощ в изоставен строеж
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Открити са около полунощ в изоставен строеж
Цялата полиция във Варна ги търси
Amber Alert известията ще включват важни подробности за детето
Варна. Във Варна продължава издирването на двете деца - 2-годишно момиченце и 6-годишният Марин, които са в неизвестност след поройните дъждове и разр...
Полицията вкарва в европейска система моловете и метрото