Удар срещу гонките! Полицията тръгва след колите, глобите и доходите
В Бургаска област вече проверяват мощните автомобили, натрупаните фишове и несъответствията между доходи и стандарт
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В Бургаска област вече проверяват мощните автомобили, натрупаните фишове и несъответствията между доходи и стандарт
Ще съборят ли незаконния град
Купувачи твърдят, че имат нотариални актове, плащат данъци и ипотеки, но вече се страхуват, че домовете им може да бъдат съборени
Става дума за тези, които не са харесали колата, а не за всички собственици на Tesla
Основната причина за тези изменения е подготовката на системата за провеждане на търгове след преминаването към евро от 1 януари 2026 г.
Carl Zeiss Jena може да засили конкуренцията за квалифицирани кадри
Едните бързат истерично, а другите...
През 2024 г. са приключили 550 проверки и 21 ревизии
Собствениците на "Ялта" пробиха градската управа
Всяка година процедурата засяга между 250 000 и 400 000 души
За днес беше планирано да се отвори за движение бул."Тодор Каблешков" от ул. "Луи Айер" до бул. "Черни връх"
Съобщението на Агенцията по приходите
В района има около 800 ваканционни апартамента
Става въпрос за прословутите панелки от соца
Промяна в Закона за етажната собственост
С какво са свързани глобите
В съвременните автомобили се използват различни инструменти за събиране на данни, включително микрофони, камери и телефони, които водачите включват в...
Политиците може да си коментират, каквото си искат, каза Ясен Тодоров
Срокът за регистрация изтичаше на 28 ноември