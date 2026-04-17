4 причини собствениците на Tesla да съжаляват, че са си я купили

Някои собственици на електрическите автомобили на Tesla започват да поставят под въпрос своя избор, въпреки че марката все още е символ на иновации в индустрията. Анализ на SlashGear, базиран на изследвания, съдебни дела и свидетелства на шофьори, показва, че зад впечатляващата визия и технологии стоят и редица реални проблеми, които не бива да бъдат пренебрегвани.

Качество, което поражда въпроси

Сред най-често повтаряните критики е качеството на изработка. Според публикацията това не е нов проблем, а дългогодишна слабост на компанията. Регистрирани са множество изтегляния на автомобили заради дефекти, които в някои случаи са потенциално опасни. В редица класации за надеждност Tesla дори заема последни позиции, което контрастира рязко с високите очаквания на клиентите.

Автопилотът - между обещанията и реалността

Големи надежди са възлагани и на системата за пълно автономно управление. На практика обаче тя често не оправдава маркетинговите обещания. Водачите са принудени да се намесват по-често от очакваното, което води до разочарование. Някои клиенти дори съжаляват за вложените средства, като един от тях признава, че би предпочел да инвестира тези пари в акции на компанията, вместо в технологията. В момента текат и съдебни дела, свързани с начина, по който е представена тази функция.

Сигнали за технически проблеми

Оплакванията не спират дотук. Шофьори съобщават за сериозни неизправности в кормилното управление и окачването - от затруднено управление до крайни случаи на отказ на системи. Данни на National Highway Traffic Safety Administration сочат, че регулаторът дори е провел продължително разследване заради натрупаните сигнали. Описани са случаи на почти нови автомобили с хлабави компоненти и дори риск от откачане на волана.

Имиджът също има значение

Любопитен и все по-важен фактор се оказва и публичният образ на изпълнителния директор Илон Мъск. Според анализа неговите противоречиви изявления влияят върху нагласите на част от клиентите. Някои дори решават да се разделят с автомобилите си не заради самия продукт, а заради асоциацията с неговата личност. Има случаи на собственици, които изразяват притеснения от негативни реакции или дори вандализъм.

В крайна сметка картината остава двупластова - Tesla продължава да бъде водеща сила в електромобилната революция, но за част от потребителите реалният опит не съвпада напълно с обещанията.

