Ето я най-продаваната кола в света, изпревари бестселъра на Тойота
Въпреки това, японският производител остава един от най-силните играчи на пазара
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