Пълен обрат за електромобилен гигант

Не много отдавна традиционните автомобилни производители се бореха да бъдат в крак с Tesla, тъй като все повече купувачи оставиха своите автомобили, задвижвани с ДВГ, за да ги заменят с електрическата гама на калифорнийската марка. Сега обаче нещата се променят, като лоялността към Tesla не само спада значително, като потребителите не само се насочват към конкурентни марки, но в някои случи изоставят електромобилите заради дизелови модели на Chevrolet и Ford.

Новото проучване на S&P Global показва, че през второто тримесечие на 2025 лоялността към марката на Tesla в САЩ е спаднала с 9,4% спрямо предходната година, достигайки 58,1%, предава "Аутомедия". Тази цифра поставя компанията зад Ford с 59,6%, въпреки че остава малко пред Chevrolet с 58%, Toyota с 57,3%, Honda с 54,9% и Mercedes-Benz с 54,2%.

Проблеми със стареенето и имиджа

Според S&P Global нивата на лоялност в Tesla започва да спада по-рано тази година, отчасти поради остаряващата гама и зависимостта само от два автомобила, продавани в голям обем - Model 3 и Model Y. И двата бяха актуализирани, но все пак са на години. И купувачите се изкушават от конкуренти марки, тъй като те предлага по-голям избор.

Проблем се оказват и политическите наклонности на шефа на компанията Илон Мъск, като продължават да отблъскват много собственици. Затова анализаторите подчертават, че спадът на Tesla не е просто отхвърляне на електрическите автомобили, а по-скоро отражение на купувачите, мигриращи към марки, предлагащи по-разнообразни гами и избор на оборудване. И от това печелят най-вече BMW, Mercedes-Benz и Toyota.

Преминаване към други горива, включително дизели

От тези, които напускат Tesla, 68,9% са избрали друг електромобил като следващо превозно средство през първата половина на тази година, което е спад от пика в средата на 2023. Останалите 31,1% са сменили видовете задвижване, като 28,2% са преминали към хибриди. А най-странно изглежда решението на 2,9%, които са избрали дизелови модели – доста необичаен ход за бивши собственици на електромобили.

Други интересни открития от проучването показват, че когато бившите собственици на Tesla са се насочили към Chevrolet, 55% са се върнали към бензина, 37% са избрали друг електромобил, а близо 8% са преминали на дизели. Най-вероятно това са недоволни собственици на пикапа Cybertruck, които са се насочили към дизелови Chevy Silverado.

Преминаването от Tesla към Ford показва подобни резултати – 50% от избягалите избират бензинови модели, 29% остават на електрически, 13% се насочват към хибриди, а 5% решават, че дизелът е отговорът. При BMW също нещата не са кой знае колко различни - 47% избират бензин, 42% преминават към електрически и 11% се спират на хибриди.

Повторните купувачи на електромобили губят инерция

Като цяло лоялността към електрическите превозни средства с батерии е спаднала до 58,7% през 2025, в сравнение с близо 68% преди две години, което сочи към по-широко забавяне на повторните покупки на електромобили. Традиционните модели с ДВГ все още имат най-висока лоялност от около 84%, въпреки че тази цифра постепенно намалява. Хибридите набират популярност, но продължават да изостават както от ДВГ, така и от EV.

За разлика от тях, лоялността се засилва сред купувачите на други електрически марки. Лоялността към типа гориво за електромобилите, които не са на Tesla, се е повишила до 46,4%, спрямо приблизително 45% през 2020, което предполага, че потребителите извън екосистемата на Tesla са по-ангажирани да останат електрически. Като цяло лоялността към марката електромобили също се подобри, като се повиши до 43,5% в сравнение с около 40% през 2021, подкрепена от вълна от по-конкурентни модели.

