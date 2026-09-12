Краят на една легенда! Световен гигант обяви невиждани съкращения, 50 000 на улицата
Германски звяр свива заводи и модели
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Германски звяр свива заводи и модели
Китайските марки са удвоили дела си у нас
Какво показа ново проучване
Експертите ги смятат за ненадеждни
Актуалните данни
Поръчките за автомобила започват от 15 септември
Малко под 6,5 млн. нови автомобили са регистрирани от януари до юли тази година
Компанията намали цените на някои модели автомобили
Те стават отново на мода
Според Counterpoint данъчните стимули за електромобили са изиграли голяма роля за стимулиране на продажбите
Компанията инвестира в заводи за батерии в Европа
"Виртуалният" педал на съединителя вече се използва в някои електрически модели на други производители
Компанията ще развива електрическите превозни средства
Предстои тестване на нови превозни средства
Continental повдига този въпрос.
Сиатъл. Трети автомобил Model S на производителя на елетрически автомобили Тесла се запали тази седмица. В последния инцидент, който стана в сряда в...
Сиатъл. Акциите на производителя на електрически автомобили Tesla Motors са паднали повече от 6%, след като един от техните автомобили се запали на...
София. "Интересът към електромобилите в България нараства пропорционално на успеха им в света и Европа", коментира председателят на асоциацията "Еле...