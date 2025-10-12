Ето ги най-популярните китайски коли в България

Три от десетте най-продавани нови коли във Великобритания през септември са на китайски марки. В Испания MG ZS излиза на второ място и дори заплашва лидерството на Dacia Sandero, а в Гърция влезе в Топ 10. В Норвегия всяка десета продадена кола е вече от Китай. Само България сякаш е заобиколена от прословутото китайско автомобилно нашествие в Европа. Но това е само на пръв поглед: китайските марки са удвоили дела си у нас и вече държат 3.2% от пазара в края на септември, показва справка на "Аутомедия" за регистрациите в МВР. Регистрираните нови автомобили на китайски марки за деветте месеца са 1291, почти двойно повече, отколкото за същия период миналата година. При това у нас са представени официално само три от големите китайски производители. В близките месеци и дори седмици към тях ще се присъединят още четири.

15-те най-популярни китайски марки в България:

13. M-Hero - 3 регистрации

13. Eveasy - 3

13. SWM - 3

12. BYD - 8

11. Voyah - 8

10. Ora - 10

9. Foton - 12

8. Lynk & Co - 45

7. Wey - 65

6. Great Wall - 120

5. Dongfeng - 121

4. DFSK - 159

3. Haval - 175

2. Geely - 201

1. Forthing - 351

