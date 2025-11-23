Назоваха най-добрите градски коли

Британското издание WhatCar състави списък на топ 10 малки градски автомобили.

Търсенето на компактни хечбеци продължава с неотслабваща сила. Те остават практичен избор за шофьори, които ценят икономията на гориво, удобството и маневреността в натоварен трафик.

Renault Clio – образец за баланс

Обновеният Clio стана лидер в тестовете благодарение на комфорта, управлението и оборудването си. 1,0-литровият бензинов двигател осигурява отлични характеристики в града, а хибридната версия изразходва само около 2,6 л/100 км.

Seat Ibiza

Ibiza е вълнуващо преживяване. Воланът е лек при ниски скорости и добавя прецизност на магистралата. Колата е просторна, особено отзад, но шумът от пътя може да бъде досаден. Именно това ѝ попречи да се изкачи по-високо в класацията.

Dacia Sandero – Икономичност и без излишества

Това е най-евтиният нов автомобил в Европа. Той е просторен и комфортен, но има по-слаб рейтинг за безопасност от конкурентите си.

Експертите препоръчват да изберете версията Bi-Fuel, която работи на бензин или природен газ, за ​​да се намалят разходите за гориво.

Renault 5 E-Tech – електрически и стилен, с пробег от 407 км, но висока цена.

Hyundai Inster – достъпен електрически кросоувър с пробег до 369 км.

Honda Jazz – просторен интериор и хибридно задвижване, но скъп.

Volkswagen Polo – удобен и качествен, но не с най-надеждната електроника.

Skoda Fabia – голям багажник и меко окачване.

Audi A1 – премиум комфорт, но без хибридни опции.

Peugeot 208 – стилен интериор, въпреки че мултимедийната система понякога е бавна.

