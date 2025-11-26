Трус в световен гигант! Хиляди остават без работа

Американският производител на персонални компютри и принтери и на доставчик на технологични услуги Ейч Пи (HP) обяви, че ще съкрати между 4000 и 6000 служители от глобалната си работна сила до края на финансовата 2028 г. (в края на октомври), предаде Ройтерс.

Действията са част от плана за оптимизиране на дейностите на компанията, както и внедряване на изкуствен интелект (ИИ) за ускоряване на разработването на продукти, подобряване на удовлетвореността на клиентите и повишаване на производителността.

Най-засегнати ще бъдат екипите, работещи върху разработването на продукти, вътрешни операции и обслужване на клиенти, обяви главният изпълнителен директор на компанията Енрике Лорес.

„Очакваме тези действия да генерират около 1 милиард долара спестявания годишно през следващите три години“, добави Лорес.

Компанията вече съкрати между 1000 и 2000 служители през февруари, като част от предварително обявен план за преструктуриране.

Търсенето на персонални компютри с изкуствен интелект продължи да нараства, достигайки над 30 на сто от доставките на компанията през четвъртото тримесечие, приключило на 31 октомври.

Глобалният ръст на цените на чиповете за памет заради нарастващото търсене от центровете за данни, може да повиши разходите и да окаже натиск върху печалбите на производители на потребителска електроника като Ейч Пи, „Дел“ (Dell) и „Ейсър“ (Acer), предупредиха анализатори от „Морган Стенли“ (Morgan Stanley), пише БТА.

Според данни на „Лондон сток ексчейндж“ (LSEG) Ейч Пи очаква коригирана печалба на акция за финансовата 2026 г. между 2,90 и 3,20 долара, което е под средната оценка на анализаторите от 3,33 долара.

Очакваната от Ейч Пи печалба за първото тримесечие е между 0,73 и 0,81 долара за ценна книга, под средните прогнозите от 0,79 долара. Приходите за четвъртото тримесечие достигнаха 14,64 милиарда долара, надминавайки прогнозите от 14,48 милиарда долара.

