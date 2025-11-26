В Свищов отвори врати обект № 200 от франчайза „Моят Магазин“

С откриването на обновен обект в Свищов франчайз програмата „Моят Магазин“ достигна числото 200 магазина в цялата страна. С отварянето на десетки обекти всеки месец програмата на МЕТРО България се утвърждава като една от най-бързо развиващите се мрежи в традиционната търговия у нас, при това в силно конкурентна среда.

Най-много отворени обекти от септември досега има в северната част на България. Собственикът на новия магазин в Свищов е Антон Антонов, който е в търговията с бързооборотни стоки от 1991 г., а заедно със съпругата си открива хранителен магазин „Дунав“ – към днешна дата напълно реновиран обект от веригата „Моят Магазин“.

„Моят Магазин“ е не просто устойчив бизнес модел, а общност от независими предприемачи, които управляват своите обекти със собствен стил и познават добре клиентите си. Отскоро сектор „Франчайз“ в МЕТРО България се ръководи от Лазар Лулчев с 13 години опит в сектора за бързооборотни стоки, който поема управлението на програмата в точката на нейното най-значимо разрастване.

„Моят Магазин“ подпомага целево независимите български предприемачи“, посочва Лазар Лулчев. „Чрез нея им предоставяме достъп до най-съвременни търговски практики, финансова помощ за модерен външен вид на обектите, над 10 000 подбрани артикула, атрактивни търговски условия и силна маркетингова подкрепа – брошура, дигитална, ТВ и радио реклама. В този смисъл новата ми позиция съчетава невероятна динамика и много отговорности – работим с търговски екип в цялата страна, който е активен, амбициозен и самостоятелен, защото именно това изискват от нас нашите партньори. Благодарение на успешната формула на „Моят Магазин“ те се развиват като конкурентни търговци, а клиентите им могат да се възползват от оптимално съчетание на качество и цена, когато пазаруват от тях.“

Официален гост на откриването беше кметът на Община Свищов Генчо Генчев, който подчерта значението на инвестицията за местната общност. „Откриването на този обновен магазин е добра новина за хората в Свищов, защото им осигурява още по-лесен достъп до качествени стоки и съвременно обслужване. Благодаря на МЕТРО България за подкрепата, която оказва на местни предприемачи като г-н Антонов“, заяви кметът и допълни: „Пожелавам на екипа на магазина да поддържа високи стандарти и винаги да посреща клиентите с уважение и учтивост, защото доброто отношение е най-силният маркетинг в традиционната търговия.“

Като най-голямата общност от независими предприемачи в страната „Моят Магазин“ днес обединява 200 семейства и над 800 техни служители, за които програмата осигурява стабилна заетост и възможност за устойчиво развитие. Всеки нов обект е стъпка към амбицията до 2027 година мрежата да достигне 800 магазина, което ще засили още повече присъствието и значението на традиционната търговия в цялата страна. По този начин франчайз програмата подкрепя местната икономика и допринася за по-силен и активен социален живот в малките населени места, където магазинът е не просто място за пазаруване, а важна част от общността.

Повече за възможностите на програмата ще откриете на официалната страница https://b2b.moiatmagazin.bg/.

Франчайзът „Моят Магазин“ отделя специално внимание на крайните клиенти в традиционната търговия, от които зависи растежа на сектора. В тази връзка в периода от 24.11.2025 г. до 18.01.2026 г. се провежда игра на „Моят Магазин“ под мотото „Спечели екскурзия за двама в Китай“. След като натрупат определен брой точки при пазаруване в обектите на „Моят Магазин“, клиентите могат и да участват в играта през достъпно мобилно приложение. Повече информация може да бъде намерена на https://www.moiatmagazin.bg/igri/promo.

