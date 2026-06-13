Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия
На 9 юни форумът „Търговия с човешко лице“ представя работещи практики и актуални пазарни тенденции за собствениците на магазини
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На 9 юни форумът „Търговия с човешко лице“ представя работещи практики и актуални пазарни тенденции за собствениците на магазини
Програмата в подкрепа на традиционната търговия обяви томбола с голяма награда за клиентите, които пазаруват в популярната верига
От Русе до Благоевград предприемачи от различни поколения залагат на модела, който обединява независимите търговци и им осигурява стабилен растеж
15 нови магазина от програмата отвориха врати в рамките на по-малко от два месеца