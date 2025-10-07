Българският франчайз „Моят Магазин“ става национална мрежа

Само за шест месеца към франчайз програмата „Моят Магазин“ са се присъединили 75 нови търговски обекта, а общият им брой вече надхвърля 180. До края на ноември се очаква мрежата да достигне 200 участници, което я превръща в една от най-бързо развиващите се инициативи в традиционната търговия у нас.

Моделът обединява независими предприемачи от различни региони и поколения, които споделят една цел – да развиват устойчив, модерен и близък до хората бизнес.

Бум на местното предприемачество

През последните шест месеца най-силен ръст на нови обекти се отчита в Русе, Бургас и Благоевград, където местни предприемачи активно залагат на франчайз модела. Сред партньорите преобладават хора на възраст между 30 и 40 години, които модернизират кварталните магазини и въвеждат по-съвременни практики в обслужването. Програмата привлича и млади предприемачи на възраст 20–25 години, както и опитни търговци с дългогодишен опит в ритейла.

Участието във франчайза носи осезаем икономически ефект – оборотите на магазините нарастват средно с 20% още в първите месеци след присъединяването. „Моят Магазин“ се утвърждава не просто като бизнес модел, а като общност от хора, които познават клиентите си и се стремят към по-добро качество на услугата и продуктите.

Технологии, които променят малкия бизнес

Сериозен принос за успеха има внедряването на EPOS системата – интегриран софтуер за управление на продажбите и складовите наличности, разработен в партньорство с МЕТРО България. Почти една трета от участниците вече използват платформата, която автоматично заприхожда фактурите, спестява време и елиминира грешките при отчетността. Системата позволява обработка на транзакции за секунди, следене на наличности в реално време и управление на различни методи на плащане.

„EPOS дава на малките магазини инструментите, с които досега разполагаха само големите вериги“, коментират от екипа на програмата. Софтуерът е създаден в партньорство с водещи технологични компании и е сред ключовите фактори за повишаването на ефективността и прозрачността на бизнеса.

Истории на успеха от цялата страна

Истинското лице на франчайза обаче са хората зад него – предприемачите, които превръщат идеята в практика. Един от тях е Пламен Стоянов от Добрич, който започва през 2009 г. с малък квартален магазин от едва 10 кв. м, а днес управлява шест модерни обекта, четири от които вече са част от програмата. „Франчайзът ми помогна да вдигна нивото на бизнеса – вече имам рекламна подкрепа, брошури и професионално ноу-хау, които досега не съм имал“, споделя той.

Подобни примери има из цялата страна – собственици, които доказват, че с правилен партньор, постоянство и труд, малкият бизнес може да расте устойчиво. Затова „Моят Магазин“ продължава да бъде не просто търговска програма, а символ на местно предприемачество и общност, която се развива с темповете на съвременната икономика.

Цялата вдъхновяваща история на Пламен може да видите във видеото, публикувано в канала в You Tube, а повече за възможностите на програмата ще откриете на официалната страница https://b2b.moiatmagazin.bg/.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com