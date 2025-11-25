Неочакван обрат в "Трейтърс". Прецакват Бачорски

Неочакван обрат в култовото шоу "Трейтърс" по бТВ. Големият финал на „Трейтърс: Игра на предатели“ е тази вечер, като Lupa.bg гръчна, че победителите са Ева Веселинова, Георги Коджабашев, Глория Петкова и Даниел Петканов, които прецакват Даниел Бачорски в последния момент.

След седмици на интриги, манипулации и сложни стратегии, шоуто завърши с неочакван триумф на праведните. Ева, Георги, Глория и Даниел се оказаха не просто оцелелите участници - те се превърнаха в истинската коалиция, която успя да надхитри и елиминира най-опасния играч в играта: Даниел Бачорски.

Бачорски, известен през целия сезон с хладнокръвните си тактики и смелите си ходове, в последните етапи беше убеден, че контролира играта. Самоувереността му растеше с всяка успешна маневра, но именно тя се оказа ахилесовата му пета. Последните четирима праведни, изглеждащи разединени през голяма част от сезона, тихо и методично изградиха помежду си доверие, което се превърна в оръжието, решило финалната битка.

Кулминацията настъпва в последния кръг на гласуване, когато Бачорски очаква лесна победа и уверен изход. Вместо това обаче е посрещнат от абсолютно единодушие срещу себе си, съобщи още Lupa.bg. Четиримата праведни гласуват в пълен синхрон и, с това единствено действие, пречупват доминацията му, вадейки го от играта и отваряйки пътя към исторически финал - финал без нито един предател.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com