„Настъпих газта и си платих цената“: Константин за гонката с Емрах Стораро

Константин отдавна е свикнал да живее с два образа – на романтик и на веселяк, които съжителстват дори в най-мрачните му моменти. Пред Мариян Станков – Мон Дьо той признава, че когато му е тежко, предпочита тишината, самотата и молитвата. На прага на 50-ата си година певецът е категоричен, че въпреки дългите години в бранша, кариерата му тепърва навлиза в нов етап.

Гонката, която взриви мрежата

Скандалът с гонката с Емрах Стораро е моментът, който отново изстреля името му в заглавията. „Не е най-хубавото нещо, което сме правили“, признава Константин без увъртане. По думите му ситуацията е била на място без движение и хора, но това не отменя отговорността. „Минало е. Станало е. Съжалявам. Три месеца не мога да си карам колата. Поел съм си последствията. Платил съм си“, казва той и добавя с типичната си ирония, че след месец отново ще седне зад волана – „и ще помахам“.

Когато скандалът засенчи всичко друго

Певецът не крие разочарованието си от това, че обществото вижда само моментите, в които „Коцето настъпва газта“, но пропуска други негови страни. „Хората чакат да открият нещо лошо. Не виждат благотворителността, а виждат само грешките“, коментира той, ясно осъзнавайки механизма на публичния интерес.

Вяра, сцена и лични загуби

Зад образа на поп-фолк звездата стои човек, който не крие, че вярата му е опора. „Винаги се моля душата ми да е пълна с любов, която да раздавам“, казва Константин. В най-тежките си лични моменти – смъртта на баба му и болестта на баща му – именно публиката се оказва неочакван източник на морална подкрепа, дори когато той трябва да излезе на сцената с усмивка.

Как се ражда една марка

Малцина знаят, че детската мечта на Константин е била спортът, а не музиката. Стаята му е била облепена със снимки на Стефка Костадинова, а днес той тайно се надява синът му да реализира тази мечта. Израснал със строг баща от системата на МВР и с родова памет, свързана с Елин Пелин, певецът преминава през казармата и 90-те години, когато работи в ресторант и се среща отблизо с тогавашния софийски ъндърграунд. „От тези хора съм се учил как се оцелява“, признава той.

Любов, семейство и цената на успеха

Работата обаче има своята цена. „Нямам свободни петък и събота“, признава Константин и открито казва, че партньорката му Надя е по-силната в семейството. Той не крие, че често отсъства от важни моменти в живота на децата си, а слуховете и писанията в медиите дълго са тежали на близките му. „Казал съм ѝ – ти знаеше какъв човек взимаш“, споделя той.

Новото „избухване“ и големият екран

В личната си равносметка Константин е убеден, че следващото десетилетие ще носи заглавието „Избухването“. Шегата му, че още е „в пубертета“, крие ясна амбиция за нови върхове. Един от тях идва през 2026 г., когато певецът дебютира в киното с роля във филма Майната ти, любов на режисьора Исидор Карадимов. Премиерата е насрочена за 6 февруари 2026 г., а Константин признава, че е влязъл в ролята инстинктивно – без много анализ, но с достатъчно житейски опит зад гърба си.

Гонката с Емрах Стораро може и да остави следа, но за Константин тя е поредният епизод в живот, който отказва да бъде сведен до един скандал.

