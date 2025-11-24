Китайски автомобили надминаха европейските

Euro NCAP (Европейска програма за оценка на нови автомобили) наскоро публикува резултатите от най-новите си краш тестове, в които са анализирани 16 нови модела по критерии, вариращи от защита при сблъсък до предотвратяване на инциденти и безопасност след сблъсък.

Тази оценка е разделена на четири основни категории: възрастни пътници, деца, уязвими участници в движението като, пешеходци и велосипедисти, и асистенти за безопасността. Целта, според организацията, е да се продължи повишаването на стандартите за безопасност за всички участници в движението.

Най-безопасната Tesla

Сред най-безопасните автомобили се откроява ясен победител. Tesla Model 3, който е отличен като автомобилът с най-висока обща оценка, изпреварвайки многобройни конкуренти. Той постигна отлична оценка за защита на пътниците и системи за подпомагане, което затвърждава позицията му на еталон за безопасност при електромобилите.

Други модели, които се отличават с висока безопасност и се продават в Испания, са Tesla Model Y, Smart #5, BYD Seal 6 и първият „неелектрически“ модел Mercedes CLE Coupé.

Кои са най-зле представилите се

Но не всички резултати са положителни: Euro NCAP също така е идентифицирал модели с по-ниски оценки в своите тестове. Например, някои автомобили не са успели да постигнат максимални резултати в системите за подпомагане или защита на пешеходците, което намалява крайната им оценка. Според последния доклад на Euro NCAP, моделите на по-„икономични“ или по-малко специализирани производители могат да имат слабости, които купувачът трябва да има предвид. За потенциалните купувачи тези резултати са ценен инструмент: не е достатъчно да се погледне броят звезди, а е добре да се анализира каква е оценката във всяка категория.

Например, ако колата ще се използва в града, ще е по-важно да има добра защита за пешеходците и ефективни асистенти за спиране. Ако пътувате с деца, процентите за заетост на детските места са от ключово значение.

Сред най-лошо класираните са Hyundai Inster, Dongfeng Box и този, който изненада всички, Volkswagen T-Cross.

В крайна сметка, тестовете на Euro NCAP от 2025 г. подчертават една ясна тенденция. Най-иновативните автомобили, особено някои китайски електромобили, повишават стандартите за безопасност, докато други традиционни модели се нуждаят от укрепване, за да предлагат защита, по-съобразена с настоящите времена, пише "Аутомедия".

