Топ 6 на луксозни автомобили, които не си заслужават парите

Хората имат определени очаквания когато са похарчили много пари за луксозен автомобил, но премиум марките естествено имат високи цени, а освен това скъпа поддръжка и се налагат постоянни ремонти. Затова GOBankingRates попита експерти кои луксозни автомобили трябва да се избягват, за да се предотврати разочарованието на шофьорите.

Рейндж Роувър Спорт

Отбелязва се, че автомобилите Land Rover са скъпи за закупуване и поддръжка, а също така са склонни към чести повреди.

„Частите не са евтини, а и трудът е скъп, тъй като повечето сервизи не се занимават с тях, така че трябва да отидете при дилъра. Освен това ремонтите струват хиляди, а не стотици долари“, каза Крис Пайл, автомобилен експерт от платформата JustAnswer.

Междувременно Алън Гелфанд, собственик на German Car Depot в Холивуд, се съгласи, наричайки Range Rover Sport особено проблемен модел, който „си е заслужил мястото сред най-трудните за ремонт модели“.

„Автомобилът често претърпява повреди във въздушното окачване, неизправности в електронната система и течове на масло, което създава скъпи проблеми с поддръжката за собствениците. Високата цена на тези автомобили кара клиентите да очакват надеждна работа, но често се налага да посещават сервизи“, обясни експертът.

BMW Серия 7

Гелфанд отбеляза, че съвременните версии на 7-ица също имат значителни проблеми.

„Флагманът BMW Серия 7 е оборудван с авангардни технологии, но тази усъвършенствана система причинява множество повреди, което води до високи разходи за ремонт след изтичане на гаранцията. Появите на повреди в електронните системи в този автомобил стават толкова чести, че собствениците изпитват значителен спад в пазарната стойност на автомобилите си, което води до лошо инвестиционно решение“, подчерта експертът.

Мерцедес CLS

И двамата експерти са избрали различни модели на Mercedes, които редовно се ремонтират от механици.

„Mercedes-Benz C-Class е кола, която често ще виждате в сервиза, докато работят по интериора и под капака. Техниците често се смеят, след като колата е ремонтирана и пусната отново на пътя. Твърде често казваме: „До скоро виждане“. Вярно е и не се дължи на повтарящи се повреди... просто нещо друго е спряло да работи правилно“, добави Пайл.

По-скъпият седан CLS, който бе спрян от производство през 2023 г., е луксозен „разхитител на пари“, каза Гелфанд.

„Моделът CLS загуби привлекателността си от пускането си на пазара поради стилния си дизайн. Автомобилът изисква скъпа поддръжка, тъй като окачването и електрическите му системи често се повреждат. CLS не предлага достатъчно стойност за премиум цената си в сравнение с други модели на Mercedes-Benz“, обясни експертът.

Ауди А3

Ключовото предимство на луксозните автомобили е тяхната производителност: управление, технически характеристики и мощност. По отношение на последните и модела A3, експертът има свои собствени резерви.

„Има ниска мощност на двигателя. Той е проектиран като луксозен автомобил с добър разход на гориво, но му липсва малко повече мощност под капака. Не е чак толкова лошо, че хората виждат само страната на водача, защото сте заседнали в бавната лента, но определено ще останете зад много по-евтините автомобили с по-добри показатели“, подчерта Пайл.

Кадилак Ескалейд

Този модел изпълнява принципа „всичко или нищо“ и е привлекателен за шофьори, които искат повече пространство, повече места и голям багажник. Размерът му обаче е само едно от най-често срещаните оплаквания.

„Escalade има внушителен външен вид, но не е функционален. Трудно се управлява, а разходът му на гориво е нисък поради големия му размер. Качеството на интериора на този луксозен SUV е по-ниско от това на европейските му конкуренти, а разходите за поддръжка остават високи“, отбеляза Гелфанд.

На свой ред Пайл, отговаряйки на въпроса кои луксозни модели хората трябва да спрат да купуват, каза: „Кадилак, всички модели. Плащате висока цена за тези хубави коли, а след това те се обезценяват с 15% в рамките на един месец. Може да загубите 10-20 хиляди, преди дори да направите първото си месечно плащане. След около пет години ще сте загубили около 60-70% от стойността и ще ви е трудно да продадете или размените колата за това, което искате.“

Дженезис GV80

Както пише Scientific American съвременните технологии може да са твърде сложни за собствениците на такъв автомобил.

„Превозните средства от сегашното поколение може да са по-скъпи за ремонт, по-трудни за разбиране и експлоатация и, според някои експерти в областта, по-склонни към разсейване и откъсване на вниманието на водача“, отбелязват експертите.

Пайл добави, че GV80 на Genesis е твърде напреднал. „Има някои страхотни функции, особено функцията за видео за мъртва зона при смяна на лентата. Те обаче са прекалено сложни. Има система за настроение, която ви помага да се събудите или успокоите с координирана музика, амбиентно осветление и комбинации от аромати в кабината. Разбирането как да се използват всички тези луксозни екстри в тази кола може да е твърде сложно за по-възрастните потребители“, предупреди специалистът.

