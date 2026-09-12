Защо полицията в Дубай се движи с ферарита и ламборгинита? Ще се учудите
Някои от превозните средства в автопарка на дубайската полиция струват милиони долари
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Някои от превозните средства в автопарка на дубайската полиция струват милиони долари
Те са прекалено скъпи за поддържка
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