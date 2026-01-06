Наше село почете Богоявление по уникален начин /СНИМКА/

Селото на Учителя Петър Дънов почете Богоявление по уникален начин. 100-метрово българско знаме разпънаха в суворовското село Николаевка на Богоявление. Трибагреникът бе пренесен от доброволци до брега на едноименния язовир, където бе отслужен празничен водосвет и изпълнен ритуалът по спасяване на богоявленския кръст, посочва Радио Варна.

30-годишният Атанас Панайотов от Варна бе най-бърз в надпреварата за светинята.

Той получи специална награда – златно кръстче, символ на вярата и надеждата, че българското ще пребъде, съобщават организаторите.

