Стотици се събраха на Седемте рилски езера. Заветите на Петър Дънов
Бялото братство посреща днес Космическата нова година
Следете всички новини, анализи и коментари за Петър Дънов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бялото братство посреща днес Космическата нова година
Селото на Учителя Петър Дънов почете Богоявление по уникален начин. 100-метрово българско знаме разпънаха в суворовското село Николаевка на Богоявлени...
Христос никога не си е тръгвал, уверява Учителя в беседите си за новото човечество
Учителят вижда риск в източните упражнения и предлага собствена система - паневритмията
Сектант и неук ли е бил?
За потоп говори и Спящият пророк Едгард Кейси
Много хора вярват, че нашите души се свързват с други души
96 щастливци ще живеят в най-прекрасното място на 25 км от столицата
Според Дънов Великото всемирно бяло братство е създало Космоса, а негова глава е Христос
Живеем в съдбовни времена, в които планетата ни преминава на ново вибрационно ниво
Една партия ще се жертва на вота, друга - пази божествената съкровищница
12 златни правила
Празнична Паневритмия на поляната край езерото Бъбрека
Какво препоръчва Учителят
Учителят казва какви промени да направим
С нея ще забравите за старостта
Звездата от сериала "Съни бийч" се интересува от езотерика
Ето какъв амулет е носел
Дали да се явя, или да не се явя като независим кандидат, пита певицата