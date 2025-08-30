10 мита за Петър Дънов

За някои хора и до днес той е Учителят или Беинса Дуно. Други смятат, че е сектант и умел манипулатор. За трети е пророк, чиито предсказания са се сбъдвали през годините Безспорна истина обаче е, че Дънов е бил изключително харизматична личност, блестящ оратор, благ проповедник и философ. А учението, известно като Бяло братство или Дъновизъм и до днес има свои последователи по цял свят. Учението на Петър Дънов е оставило траен отпечатък върху духовната култура не само на България, но и по света, а около името му се създават митове. Някои от тях, градени с годините, просто не отговарят на истината. При други фактите се преплитат с разкази на последователите му, трети са свързани единствено със спомените на неговите ученици, които са го боготворяли. Ето и ТОП 10 от митовете за Учителя:



1. Основател на секта

Истината обаче е, че учението на Петър Дънов не е било за затворена общност със строги правила. Той е насърчавал личната свобода, вярата в доброто и хармонията с природата. Никога не е налагал догми или принудителни практики. В него има смесица от християнство, гностицизъм, окултизъм, мистицизъм, теософия, пантеизъм и др. и най-вече лични ясновидски прозрения. Той създава свои ритуали - поклони, гимнастика, ходене по роса, посрещане на слънцето, начин на хранене и т.н. Един от методите, които Дънов основава за хармонизиране и трансформиране на енергиите в човешкия организъм, е танцът паневритмия - всеобщият космичен ритъм.

Учението на Дънов включва и космически същества. Той говори за разумни сили във Вселената, които напътстват човечеството. Споменава т.нар. "Светли братя" - висши същества от други светове, които следят развитието на Земята, което звучи по-скоро като теория за извънземни.

2. Бил противник на християнството

Самият Дънов обаче, се е смятал за продължител на Христовото учение. Често цитирал Евангелието, говорел за Христос като космичен принцип, а учениците му го наричат "Учителят на Христовото слово".

Преломен момент в живота на Петър Дънов е тежко заболяване в ученическите му години. Казва, че тогава е чел религиозните книги на баща си, но "не е следвал истината", чувствал е "душевна борба между добро и зло". "Бях поразен от болест, която ме доведе почти до прага на смъртта. Когато се почувствувах толкова безпомощен и си мислех, че скоро ще се явя пред Бога, аз реших да следвам Христа и със сълзи на очи молих за опрощение на греховете си. Скоро след това здравето ми се възстанови. Моето желание е да бъда завинаги Христов".

Петър Дънов изнася стотици беседи, посветени на нуждата от доброта, отзивчивост и щедрост, обяснява на хиляди хора пътищата, чрез които могат да се преодолеят конфликтите в отношенията, завистта и злобата. Често припомня: "Вяра е нужна на хората, а не суеверие!"

Специално внимание Дънов отделя на лошите мисли: "Ако не можете да ги премахнете от себе си, те ще ви осакатят. Който иска да се освободи от лошите мисли, нека се заеме с четене и изучаване на Библията от любов, а не по задължение” (1934 г.). Дънов учи, че дори най-малките създания имат духовна роля. Според него убиването на "безобидни" животни носи дисбаланс в аурата и болести в тялото. Казвал е, че човек може да се разболее, ако убие дори паяк.

След Първата световна война видни интелектуалци му предлагат да оглави нова духовна организация на национално ниво. Той отказва с думите: "Аз не искам да управлявам, а да служа."

3. Нямал солидно образование

Заради тежкото си заболяване младият Петър Дънов наистина прекъсва за две години обучението си във Варненската реална гимназия, след което се записва в методисткото евангелско училище в Свищов. Там признават обучението му в гимназията и след година и половина, на 24 юни 1887 г. ,той получава атестат за завършен пълен петгодишен курс в Богословския отдел на Американското научно-богословско училище.

След много лишения, младият Дънов успява да събере пари и да замине за САЩ, където завършва семинарията в гр. Медисън, а по-късно и Теологическия факултет на Университета в Бостън. Той обаче решава да запише и медицина. Когато завършва, изненадва всички с решението си да напусне мечтаната от мнозина Америка и се завръща в България.

До края на живота си създава 170 музикални произведения, изнася 7 800 лекции и беседи и е смятан за най-четения, превеждан и издаван български автор.

Лекциите му са стенографирани и обхващат теми от космология до здравословен начин на живот. Неговата личност и идеите му предизвикват разнопосочни мнения. Независимо дали за едни се е превръщал в кумир, а други са го смятали за мистик, нетрадиционният му характер провокира и не оставя никого безразличен до днес.

4. Забранявал секса и брака

Неговите последователи обаче отричат тези твърдения. Учителя просто е смятал, че сексът и бракът трябва да са на основата на любов и духовна близост, а не на страст и инстинкт. Проповядвал е чистота в отношенията, но не е отричал човешката природа. На 8 февруари 1917 г. в София дори започва да чете своите "четвъртъчни беседи" пред омъжени жени, известни като цикъла "Великата майка".

5. Предричал края на света през 2000 г.

Това обаче е неточна интерпретация на негови мисли за "преход към нова епоха". Дънов говори за духовна трансформация на човечеството, а не за апокалипсис със земетресения и комети. За него най-страшни за бъдещето в световен план са били войните. Той говори за предстояща Трета световна война с много жертви.

6. Ритуалите му са мистични

Доста скептични към учението на Петър Дънов хора определят паневритмията като ритуал, който цели да засилва мистичността на неговото учение или просто като странен танц.

Според Учителя обаче, тя е "ритъмът на хармонията", който свързва човека с природата и космоса.

В нея по уникален начин са съчетани словото, музиката и движенията на упражненията, които свързват човека с Вселената. Паневритмията е насочена към подобряване и поддържане на здравето, стимулиране на хармоничното развитие на личността, на човешките способности, емоции и нагласи към живота чрез постигане на хармония с всемира. Танцът е кулминация на Лятната духовна академия, която събира дъновисти от цял свят. Всяко лято, от 1929 година до сега, на 19 август, те посрещат слънцето на Молитвения връх, край езерото Бъбрека в Рила. Танцът се изпълнява в ранни зори, защото дъновистите вярват, че тогава чистият въздух и светлината влизат свободно в човешкия организъм и го обновяват. Последователите на Дънов се движат по двойки в кръг, в центъра, на който музикантите изпълняват мелодиите към всяко упражнение. В многообразните, създадени от Учителя форми, има езическо обожествяване на слънцето и природата.

Днес някои западни учени изследват паневритмията като терапевтично движение.

7. След смъртта му изчезва Бялото братство

Учението на Дънов, което проповядва любов, мъдрост и истина, го превръща в една от най-уважаваните фигури по света, а лекциите му се преиздават на много езици и днес.

Ученици на Дънов са били поетът Ламар, композиторът Добри Христов, висши военни, художници и музиканти. Учението му не е било само за "езотерици", а е прониквало и във висшите кръгове. Анджело Ронкали, който близо 10 години е бил папски нунций в София, също е бил сред почитателите на Петър Дънов.

Ронкали е споделял следното: "В днешната епоха най-големият философ, който живее на Земята, е Петър Дънов". Става въпрос за 20-30-те години на миналия век. По-късно италианецът е избран за папа с името Йоан XXIII, но известен също сред хората като "Българският папа".

Българският и френски езотерик и философ Михаил Димитров Иванов, нарекъл се по-късно Омраам Микаел Айванхов, разпространява учението му в цяла Европа, а във Франция го считат за "най-важния духовен наследник на Дънов".

За Учителя гениалният физик Алберт Айнщайн казва:

"Цял свят се прекланя пред мене, а аз се прекланям пред Петър Дънов".

Модният гуру Пако Рабан, чиито модели са вдъхновени от Учителя, е твърдял, че учението на Дънов ще бъде основа за духовната култура на 21-то столетие.

Гробът на Учителя в софийския квартал "Изгрев" бе единственото място, на което поп кралицата Мадона се поклони при неколкочасовия си престой в българската столица през лятото на 2009 г.

Прочутият японски изследовател и привърженик на алтернативната медицина Масару Емото е сред поклонниците на Дънов в съвремието ни.

Днес Бялото братство има привърженици в много европейски страни, Канада и далечния Изток, а ЮНЕСКО признава паневритмията като културна ценност.

8. Не помогнал за спасяването на българските евреи

Смята се, че чрез съветника на царя Любомир Лулчев, Дънов дори влияел върху решения на Борис Трети, едно от които е за спасяването на българските евреи.

Факт е, че Петър Дънов е бил против българските евреи да бъдат депортирани в лагерите на смъртта в Полша. Интерсна е обаче историята, която се разказвала в онези години как точно е станало това.

Група евреи, научили за екстрадирането, потърсили помощ от Лулчев, чиято жена била немска еврейка по майчина линия. Според разкази на съвременици, Любомир Лулчев отива да се допита до Учителя Дънов, който го отпраща с думите: "Ще намериш царя и ще му кажеш, че ако той позволи само един евреин от България да бъде депортиран в Полша, то от него, семейството му и царското съсловие нищо няма да остане".

Два дни Лулчев обикаля Враня, Костенец, Боровец безуспешно. Връща се при Учителя, който се съсредоточава за миг и казва: "Кричим". И наистина съветникът и царят се срещат там. След разговора Лулчев и Борис Трети отиват в кабинета на вътрешния министър. Борис скъсва листа със заповедта за депортиране и нарежда да се напише нова заповед, с думите: "Отменям указа за изпращането на българските евреи в концлагерите на Хитлер. Всички български евреи да се считат с правата на пълноценни български поданици и граждани ". Датата е 9 март 1943 г. Царят е знаел много добре, че трябва да се вслушва в съветите, които му изпраща Учителят чрез Лулчев, тъй като много от предишни му предсказания са се слували точно, както са били описани от Дънов.

9. Не предвидил отравянето на Борис III

Още през 30-те години Учителят казва, че "ще се запали цяла Европа и ще потекат реки от кръв".

Дневникът на Лулчев, издаден едва през 1992 г., разкрива, че Учителя е предвиждал избухването на Втората световна война. Той описва, че в разговор на 18 януари 1939 г. Дънов е казал, че "сегашното положение е такова, че на косъм виси всичко..." По повод на евентуалните съюзи с други държави, Дънов бил категоричен: "Царят трябва да бъде умен да ги изслушва, но да не взема страна." Заедно с това предсказва и опасността от насилствена смърт: "Намекни му да се пази от отравяне..."

Заради тези "буржоазни" връзки на Дънов не се гледа благосклонно след 9 септември 1944 г.

10. Не очаквал милицията да го арестува

Петър Дънов умира навръх Стефановден. Говори се, че на 27 декември 1944 г. посрещнал призори дошлите да го арестуват милиционери с думите: “Очаквах ви“. Помолил ги да му позволят да се приготви и те му разрешили. След като почакали известно време, милиционерите нахлули в стаята и намерили няколко души да оплакват мъртвия си учител.

С личното разрешение на тогавашния вожд Георги Димитров, Петър Дънов е погребан в в местността Изгрева, където Учителят обичал да изнася своите беседи. Дали заради срутени подпори, или заради истинско чудо, последните, останали на гроба хора, чули силен тътен отвътре. Малцината останали после твърдели, че Учителят се възнесъл облян в светлина.

Днес градината с гроба на Петър Дънов в столичния кв. "Изток" е превърната в цветен рай. Всеки може да влезе в нея, защото вратата винаги е отключена. На надгробната плоча е инкрустиран пентаграм - символът на Бялото братство, а в него са изписани петте християнски добродетели - Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Знакът е в окръжност, която символизира божественото, а в нея пише: "В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа". Всяка година на 22-ри март членове на Бялото братство посрещат изгрева край гроба на своя учител Петър Дънов.

