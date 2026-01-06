Най-известната лотарийна будка в Истанбул. Билетите носят късмет

Това вероятно е най-известната лотарийна будка в Истанбул: съвсем близо до големия базар в Стария град хората тези дни се тълпят пред павилиончето на Нимет Абла – сестра Нимет. Изпълнени с желание да спечелят добра сума от турската новогодишна лотария, те са готови с часове да чакат на опашка, за да опитат късмета си, разказва АРД, предава DW.

Някои от клиентите са постоянни. „Всяка година купувам тук билетите си“, споделя един от тях. „Предпочитам Нимет Абла, защото тук се продават особено много билети – а повече билети означават и по-голям шанс за късмет.“ Една жена казва, че винаги купува именно от тази будка, но досега не е печелила нищо. Надява се тази година да ѝ донесе щастие.

Традицията подхранва надеждите

Междувременно купуването на билет точно от това място се е превърнало в традиция. През 1928 година турската предприемачка Нимет продава първите билети в павилиончето си – и в течение на година множество хора изтеглят печалби. Основателката вече е починала, но и до днес хората вярват, че билетите, купени от това място, носят и най-голям късмет.

Исмаил не е очарован, продължава разказа си германската обществена медия. И той продава лотарийни билети на няколко метра от известната будка. Но няма много клиенти – те предпочитат да купуват в съседство. „Билетите са същите, няма никаква разлика“, обяснява Исмаил. „Напразно чакат на опашка там в студа. А е все едно – който има късмет, ще спечели и с билет, купен от нас. Но понеже в другия павилион постоянно се случва някой да изтегли печалба, всички предпочитат да купуват оттам.“

Почти всеки втори билет в Турция се продава на това място

Билетите се продават на шест гишета – почти всяка секунда. Единият струва 800 лири, около 16 евро. Това са много пари за хората, които във времената на висока инфлация трябва да пресмятат всяка лира, пише АРД. „През тази година вече сме продали повече билети, отколкото миналата. Това е много радостно и е голям успех във времената на толкова голяма инфлация“, обяснява продавачът Ерен.

Най-добри са били продажбите през 2019 и през тази година, допълва той. „2019 година бе рекордна, след което числата спаднаха заради пандемията. А сега въпреки инфлацията отново постигаме добри продажби.“

45 процента от всички билети, продадени в Турция, се купуват именно от тази будка в Истанбул, заявява пред АРД Ерен, който е роднина на Нимет. Тази година джакпотът възлиза на 800 милиона турски лири – около 159 милиона евро.

Арзу споделя пред германската обществена медия, че знае какво би направила с парите, ако спечели. „Ако спечеля голямата награда, първо ще се погрижа за изграждането на ветеринарна болница за уличните кучета и котки, която да е свързана с фондация. Ако пък късметът ми не стигне чак за голямата награда, ще се погрижа най-вече за собствените си потребности.“

"Надеждата умира последна"

Лотарията е бизнес с надеждата – нещо, на което не в цялата страна се гледа положително. За религиозните консерватори игрите на щастието са „харам“ – тоест грях. Една от чакащите жени обаче реагира на това възмутена и заговаря за политиците: „Какъв грях е това? Те трябва да помислят първо за собствените си грехове“.

Независимо дали е „харам“ или не, продавачът на лотарийни билети Исмаил знае, че зад всеки продаден билет се крие особена нужда. „Какво друго им остава на хората, освен да търсят късмета си в лотарията – при тези високи разходи за живот? Как биха могли да се справят хората, които получават минимално заплащане? Особено пък в скъпия Истанбул?“.

Затова хората възлагат надеждите си на игрите на щастието, убеден е Исмаил: „Надеждата умира последна“, казва той. И така митът за Нимет Абла и нейните печеливши билети остава актуален и през тази година.

